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Eureka Türkiye Dönem Başkanlığı çerçevesinde İstanbul'da gerçekleştirilen Küresel İnovasyon Zirvesi, Eureka üyesi 47 ülkeden 2 binin üzerinde katılımcıyı ağırladı.

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen zirveye İstanbul, Türkiye'nin Eureka Dönem Başkanlığında ilk kez ev sahipliği yaptı.

2023-2024 döneminde Eureka Başkanlığı, Türkiye tarafından Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) koordinasyonunda yürütülüyor.

Eureka üyesi 47 ülkeden 2 binin üzerinde üst düzey katılımcı, alanında lider firma, inovasyon lideri, sanayi kuruluşu ve KOBİ'nin de yer aldığı zirvede, çok sayıda ülkeden paydaşa, proje ortaklığı oluşturma ve ikili görüşme yapma fırsatı sunuldu.

Dün başlayan etkinliğin ikinci gününde aralarında "Veri dinamikleri: yenilik yapmak, güvenliği sağlamak ve gizliliği korumak", "Akıllı şehirler ve kentsel yenilik, yaşam kalitesini artırma" başlıklı oturumların da yer aldığı çeşitli oturumlar yapıldı. Kore Eureka Günleri de zirve kapsamında gerçekleştirildi.

İnovasyon ödülleri sahiplerini buldu

Zirvede ayrıca İnovasyon Ödül Töreni düzenlendi. Litvanya'dan Kaunas University of Technology'nin yürüttüğü NonActivPans projesi, yara örtü malzemeleri, mekanik zarar ve mikroorganizmaların etkilerini azaltmayı amaçlayan yenilikçi çözümleriyle Network Projeleri kategorisinde ödüle layık görüldü.

Cluster Projeleri kategorisinde, İsveç'in liderliğindeki AI4Green- Celtic projesi ödül aldı. KTH Royal Institute of Technology ve Turkcell ortaklığında yürütülen proje, yapay zeka ve makine öğrenimi kullanarak enerji verimliliğini artırmayı ve çevresel etkileri azaltmayı hedefliyor.

Eurostars Projeleri kategorisinde ise Danimarka'dan PentaBase ApS'nin geliştirdiği SensiScreen projesi ödüle layık görüldü. Proje ile beyin tümörlerinin çeşitli genetik analizleri için duyarlı tarama yöntemleri geliştirilmesi amaçlanıyor.

"Eureka dünyanın en büyük uluslararası AR-GE inovasyon ağı"

Eureka Dönem Başkanı ve TÜBİTAK Başkan Yardımcısı İsmail Doğan, AA muhabirine, Türkiye'nin Temmuz 2023-Haziran 2024 tarihleri arasında Eureka'nın dönem başkanlığını yürüttüğünü belirterek, "Eureka'nın 39 yıllık tarihinde 3. kez Türkiye olarak dönem başkanlığını icra ediyoruz." dedi.

Türkiye olarak 2024-2025 dönem başkanlığını Kanada ve Almanya ortak başkanlığına devrettiklerini belirten Doğan, Küresel İnovasyon Zirvesi'nde firmaların birbirleriyle etkileşime geçebileceği oturumların düzenlendiğini ifade etti.

Doğan, zirvede Türkiye'deki dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm konularını içeren oturumların da gerçekleştiğini belirterek, "Eureka dönem başkanlığı kapsamında afetler ve afetlere dayanıklı çözümler geliştirme konusunda bir çağrının lansmanını yaptık. Türkiye'nin liderlik ettiği bu Eureka çağrısına 10'dan fazla ülke katılımcı olarak yer aldı." diye konuştu.

1985'te 18 ülke tarafından kurulan bir ağ olan Eureka'nın dünyanın en büyük uluslararası AR-GE inovasyon ağı olduğunu anlatan Doğan, "Türkiye, kurucu 18 ülkeden birisi. Bugün itibarıyla da Avrupa'nın dışındaki ülkeleri ve asosiye ülkelerle birlikte 47 ülkenin yer aldığı AR-GE ve inovasyon ağı." ifadesini kullandı.

Doğan, zirvenin bir diğer önemli gelişmesinin Brezilya'nın üyelik sözleşmesinin imzalanması olduğunu belirterek, Türkiye'nin dönem başkanlığında Eureka'nın uluslararasılaşma ve küreselleşme hedefini gerçekleştirme konusundaki çalışmaları taçlandırdıklarını söyledi.

Zirvede Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı da sunum yaptı.

Gezeravcı, Türkiye'nin uzay yolculuğuna dair gelişmeleri ve uzaydaki gözlemlerini katılımcılarla paylaştı. Küresel İnovasyon Zirvesi, Gezeravcı'nın sunumunun ardından sona erdi.