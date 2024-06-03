İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yavaş ilerliyor - Son Dakika
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İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yavaş ilerliyor

İstanbul\'da haftanın ilk iş gününde trafik yavaş ilerliyor

İstanbul'un bazı bölgelerinde haftanın ilk iş günü trafik yavaş ilerliyor. Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Beylikdüzü-Avcılar Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Anadolu Yakası'nda ise Şile Otobanı bağlantı yolu ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yolunda trafik yoğun seyrediyor. İBB Cep Trafik haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu saat 09.00'da yüzde 60 olarak ölçüldü.

03.06.2024 09:46
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İstanbul'un bazı bölgelerinde haftanın ilk iş günü trafik yavaş ilerliyor.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Beylikdüzü- Avcılar Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kara yolunun Edirne yönünde, Haramidere mevkisinde bağlantı yollarından katılımla beraber trafik yavaş ilerliyor.

D-100 kara yolunda Bakırköy'den başlaşan trafik yoğunluğu Haliç Köprüsü ve Okmeydanı mevkisine kadar sürerken, köprünün her iki yönünde de araçlar yavaş seyrediyor.

TEM Otoyolu'nda, Esenyurt, Bahçeşehir ve Haramidere bağlantı yollarında trafik normal seyrinde devam ediyor.

Anadolu Yakası'nda ise Şile Otobanı bağlantı yolu ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yolunda trafik yoğun seyrediyor. Ayrıca, Altunizade mevkisinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar trafik akışı yavaş ilerliyor.

İBB Cep Trafik haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu saat 09.00'da yüzde 60 olarak ölçüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yavaş ilerliyor - Son Dakika

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