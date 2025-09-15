İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu - Son Dakika
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu

15.09.2025 09:25
İstanbul'da haftanın ilk iş günü sabah saatlerinde kentin bazı bölgelerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Megakentin Anadolu ve Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında yoğun trafik gözleniyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Beylikdüzü, Avcılar, Yenibosna, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy mevkilerinde araçlar ağır seyrediyor.

Ters istikamette ise Küçükçekmece mevkisinde yaşanan araç arızası sonucu bir şeridin trafiğe kapalı olması nedeniyle bölgede yoğunluk yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nun Ankara yönünde trafik Esenyurt ve Gaziosmanpaşa mevkilerinde etkili olurken, Edirne istikametinde akıcı seyrediyor.

Avcılar-Haramidere, Basın Ekspres ve Mahmutbey bağlantı yollarında da her iki istikamette araçlar güçlükle ilerliyor.

Anadolu Yakası'nda trafik yüzde 80'e çıktı

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde trafik 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Uzunçayır, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Kozyatağı mevkisine kadar uzuyor.

D-100 kara yolu Ankara istikametinde Göztepe, Bostancı, Maltepe, Kartal ve Pendik bölgelerinde trafik yer yer yoğun seyrediyor.

Edirne istikametinde Pendik'ten başlayan araç trafiği Maltepe, Bostancı, Kozyatağı, Göztepe, Uzunçayır ve Avrasya Tüneli'ne kadar devam ediyor.

TEM Otoyolu'nda ise Sultanbeyli'den Çamlıca gişelerine ve Altunizade'ye kadar trafik etkili oluyor.

Sabah erken saatlerden itibaren toplu taşıma kullanarak işlerine ve okullarına gitmek isteyenler, aktarmaların yoğun yapıldığı metro, metrobüs ve otobüs duraklarında yoğunluğa neden oluyor.

İBB Cep Trafik Haritası verilerine göre sabah erken saatlerde trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 58, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 80 ölçüldü.

Kaynak: AA

