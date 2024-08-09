İstanbul'da Hırsızlık Yapan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da Hırsızlık Yapan Şüpheli Yakalandı

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İstanbul'da 5 farklı ilçede hırsızlık yapan ve 23 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı. Şüphelinin hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

09.08.2024 12:18
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Ali AKSOYER/İSTANBUL İSTANBUL'da 5 farklı ilçede girdiği evlerden hırsızlık yapan Fırat T.(22) yakalandı. Daha önceden 54 suç kaydı bulunan şüphelinin 23 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Şüphelinin hırsızlık yaptığı ve yakalandığı anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Beşiktaş, Güngören, Şişli, Beyoğlu ve Kağıthane ilçelerinde evlere girerek hırsızlık yapan ve girdiği evlerde bulduğu kontak anahtarlarıyla otomobilleri de çalan bir şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi. Şişli'de bir işyerinde olduğu tespit edilen şüpheli Fırat T., polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilerek sorgulanan şüphelinin, daha önceden 54 suç kaydı olduğu ve hakkında 23 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Yapılan tahkikat sonucu, 7 evden hırsızlık ve 2 otomobil çaldığı tespit edilen şüpheli Fırat T., adliyeye sevk edildi. Şüphelinin bazı olaylarda hırsızlık yaparken güvenlik kameralarınca görüntülendiği öğrenildi. Öte yandan, şüphelinin yakalandığı anlar ise başka bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul\'da Hırsızlık Yapan Şüpheli Yakalandı
Kaynak: DHA

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