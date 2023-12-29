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İstanbul'da Kaçak ve Sahte İçki Operasyonu: 22 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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İstanbul'da Kaçak ve Sahte İçki Operasyonu: 22 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda, panelvan araçlar ve yolcu otobüsleriyle İstanbul ile çeşitli illere sahte alkolleri gönderen 22 şüpheli yakalandı. Operasyonda binlerce dolu alkollü içki şişesi, alkollü sıvı, boş alkollü içki şişesi, bandrol, etiket, alkol aroması, kaçak sigara ve suç naklinde kullanılan araçlar ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildiğini ve 220 kişi hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı.

İstanbul\'da Kaçak ve Sahte İçki Operasyonu: 22 Şüpheli Gözaltına Alındı
29.12.2023 - 12:07,
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Kaçak ve sahte içki ticaretinin engellenmesine yönelik 81 ilde eş zamanlı düzenlenen "Çengel-5" operasyonları kapsamında İstanbul'da 22 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalarda ekipler, yasa dışı yollarla "merdiven altı" tabir edilen yerlerde üretilen alkollü sıvılara çeşitli aromalar katıp boş içki şişelerine dolduran şüphelilerin, panelvan araçlar ve yolcu otobüsleriyle İstanbul ile çeşitli illere ürettikleri sahte alkolleri gönderdikleri, bu yolla haksız kazanç sağladıkları ve insan sağlığıyla oynadıklarını tespit etti.

Yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, İstanbul, Aydın, İzmir, Balıkesir, Muğla, Bursa ve Çanakkale'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında seyahat acentesi çalışanları ve yolcu otobüsü şoförlerinin de bulunduğu 22 şüpheli yakalandı.

Bu kişilerden 2 bin 307 dolu alkollü içki şişesi, 539 litre alkollü sıvı, 534 boş alkollü içki şişesi, 4 bin 845 bandrol, 4 bin 950 etiket, 8,2 litre alkol aroması, 420 paket kaçak sigara, ruhsatsız tabanca ile suç naklinde kullanılan 15 araç ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerinin Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube müdürlükleri, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gelir İdaresi Başkanlığının katılımıyla 81 ilde Çengel-5 operasyonları düzenlendiğini belirtmiş, 220 kişi hakkında adli işlem yapıldığını, 35 milyon liralık vergi kaybının engellendiğini kaydetmişti.

Kaynak: AA
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