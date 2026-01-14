Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı - Son Dakika
Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı

Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı
14.01.2026 16:21
Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı
İstanbul'da hakim Aslı Kahraman'ı silahla bacağından vurarak yaralayan savcı Muhammed Çağatay Kılıçaslan kasten insan öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı.

Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde hakim Aslı Kahraman'ı silahla ateş ederek yaralayan Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçaslan hakkında karar verildi.

BACAĞINDA VURDU

Olay, 13 Ocak'ta 13.00 sıralarında, Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde meydana geldi. Anadolu Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçaslan, 23. Ceza Dairesi Hakimesi Aslı Kahraman'a, odada oturdukları sırada silahla ateş etti. Kahraman, kasık bölgesinden yaralandı. Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olup bu kapsamda adliyede görevlendirilen çaycı Yakup Karadağ, Kılıçaslan'ın ikinci kez ateş etmesini engelledi.

KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTEN TUTUKLANDI

Kahraman hastaneye kaldırılırken, Savcı Kılıçaslan gözaltına alındı. Gözaltına alınan savcı Kılıçaslan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıkta ifadesi tamamlanan Kılıçaslan 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

SEVK YAZISINDA ODADA YAŞANANLAR ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli Muhammet Çağatay Kılıçarslan hakkında hazırlanan sevk yazısında, şüphelinin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptığı, yaralanan hakimin ise İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi hakimi olarak görevli bulunduğu, şüpheli ile mağdurun 2023 yılı Eylül–Ekim aylarından itibaren duygusal birliktelik yaşamaya başladıkları belirtildi.

BİRLİKTELİĞİ BİTİRMEK İSTEDİ TARTIŞMA ÇIKTI

Yazıda, aralarındaki yaş farkı, sosyal durumları, mağdurun daha önceki evliliğinden çocuğunun bulunması, şüphelinin bu duygusal birlikteliğin evliliğe dönüşmesini istememesi, mağdurun ise aksi düşüncede olması nedeniyle aralarında tartışmalar yaşandığı, şüphelinin mesleki kariyerinin olumsuz etkileneceğini düşünerek bu birlikteliği sonlandırmak istediği belirtildi.

ÇAY OCAĞI ÇALIŞANI DUVARA YASLAYIP SİLAHI ELİNDEN ALDI

Sevk yazısında "Ancak mağdurun buna yanaşmaması nedeniyle olay tarihinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi binasına giden şüphelinin mağdurun çalışma odasına girdiği, burada aralarında tekrar tartışma yaşandığı, yine şüphelinin ifadesine göre mağdurun şüpheliye vurmaya başladığı, o esnada odaya çay ocağında çalışan Yakup Karadağ'ın girdiği, mağdurun şüphelinin kendisine zarar vereceğini söyleyerek Karadağ'dan yardım istediği, tanık Karadağ'ın beyanına göre tanık içeri girdiğinde şüphelinin iki üç adım geri gittiği, mağdurun yardım isteği üzerine şüphelinin de aynı anda mağdurun üzerine gitmesi karşısında tanığın araya girdiği, şüphelinin savcı olduğunu söyleyerek akabinde elini beline attığı ve tabancasını çıkartıp koşmaya başlayınca kendisinin de hamle yaptığı, silahın birden fazla ateş aldığı, tanığın şüphelinin elini zor kullanarak havaya kaldırdığı ve bu şekilde onu duvara yaslayıp silahı elinden aldığı" ifadeleri yer aldı.

"MESAJLAR TEHDİT İÇERİKLİ"

Sevk yazısında, "Şüphelinin mağdura olaydan daha önceki günlerde gönderdiği mesaj ve görsellerin tehdit içerikli oldukları görülmüştür. Soruşturmanın bulunduğu aşamada mağdurun ifadesinin henüz tespit edilememiş olması, şüphelinin cep telefonunun şifresini vermek istemediğini beyan etmesi, delillerin tümüyle toplanmamış olması, soruşturma evrakına yansıyan ve mağdurun tehdit edildiğine ilişkin mesaj ve görseller birlikte dikkate alındığında, şüphelinin mağdura öldürme kastıyla ateş ettiği ve fakat eylemini engel hali nedeniyle tamamlayamadığı kanaatine varılmıştır' denildi.

İstanbul, Karaman, Güncel, Hakim, Son Dakika

  Ercan Şahin:
    Adalet dağıtan hakim ve savcının, halkın bu tarz etkilenecek durumlardaki hallerine ekstra ceza gelmeli. 39 0 Yanıtla
    661961:
    doğru, bu isteğine katılıyorum. 6 1
  Ferhat Ataş:
    siz böyle yaparsanız halk neler yapar 13 0 Yanıtla
  661961:
    Bence o delikanlı çaycı onların yerine geçip adalet dağıtmalı. Ceza olarak hakim/savcı sevgililer de ibret-i âlem olsun diye çay ocağında çalıştırılıp hayatlarını kurtaran o çaycı delikanlıya biri çay demleyip diğeri de servis yapsın. 11 0 Yanıtla
  Mustafa Akan:
    tutuklamayan Hakim de ne bileyim 5 2 Yanıtla
  Selcuk_16:
    şimdi içerisinin durumunu görsün savcımız Allah kurtarsın 5 0 Yanıtla
