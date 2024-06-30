İstanbul'da karaya oturan buğday yüklü gemi için kurtarma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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İstanbul'da karaya oturan buğday yüklü gemi için kurtarma çalışmaları devam ediyor

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İstanbul, Bakırköy'de karaya oturan Lady Ayana isimli buğday yüklü kuru yük gemisi için Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Rusya'dan Tunus'a giden gemi, Yeşilköy sahiline demirledikten sonra karaya oturdu. Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri, gemiyi kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

30.06.2024 13:04
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Oğuzhan CİN/ İSTANBUL, BAKIRKÖY'de karaya oturan Lady Ayana isimli 169 metre boyundaki buğday yüklü kuru yük gemisi için Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerinin kurtarma çalışması devam ediyor.

Rusya'dan Tunus'a giden Lady Ayana isimli 169 metre boyundaki buğday yüklü kuru yük gemisi Cuma günü, seyir halindeyken Yeşilköy sahiline demirledikten sonra karaya oturdu. Karaya oturan geminin kurtarılması için Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması bugünde devam ediyor.

KIYI EMNİYETİNDEN AÇIKLAMA

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından karaya oturan gemi ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Rusya'dan Tunus'a seyir halindeyken Yeşilköy önlerinde demirledikten sonra karaya oturan LADY AYANA isimli 169 m boyundaki kuru yük gemisi için, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz ile KURTARMA-10 ve KURTARMA-5 Römorkörlerimiz olay yerine ivedilikle yönlendirildi. Dalgıçlarımız ve kurtarma ekibi tarafından yapılan hasar-tespit sonrasında planlanan kurtarma operasyonuna Kurtarma-5, Kurtarma-10 römorkörlerimiz ve KEGM-3 hızlı Tahlisiye botumuzun katılımıyla başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

İstanbul\'da karaya oturan buğday yüklü gemi için kurtarma çalışmaları devam ediyor
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da karaya oturan buğday yüklü gemi için kurtarma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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