İstanbul'da KKTC'nin 41. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı - Son Dakika
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İstanbul'da KKTC'nin 41. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı

İstanbul\'da KKTC\'nin 41. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 41'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Taksim Meydanı'nda tören düzenlendi.

15.11.2024 15:49
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 41'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Taksim Meydanı'nda tören düzenlendi.

KKTC İstanbul Başkonsolosu Fatma Demirel'in ev sahipliğinde Cumhuriyet Anıtı önünde gerçekleştirilen törene, siyasi partilerin temsilcileri, askeri yetkililer, gaziler ve KKTC'den misafirler katıldı.

Programda, Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Başkonsolos Demirel, Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs'ta asırlardır sürdürdüğü varoluş mücadelesini özgürlükle taçlandırdığını söyledi.

Demirel, özgürlük ve eşitlik mücadelesinde ağır bedeller ödendiğini belirterek, "Bu uğurda canını, malını, sevdiklerini kaybetse de akla gelebilecek her türlü sindirme politikalarıyla yıldırılmaya çalışsa da Kıbrıs Türkleri hakları ve özgürlükleri için direndiler ve başarıya ulaştılar." diye konuştu.

KKTC'nin tüm alanlarda varlık ve güçlenme mücadelesine devam ettiğini vurgulayan Demirel, "Liderlerimiz Dr. Fazıl Küçük ve kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş'ın başını çektiği hareketle Kıbrıs Adası'nda Türklerin varlığı ve yönetiminde eşit olduğu tüm dünyaya haykırılmış oldu. Böyle liderlere sahip olmamız bizim için büyük bir şanstı. Bir diğer şansımız ise ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs'taki soydaşlarına sahip çıkmaktaki kararlılığıydı." ifadelerini kullandı.

Başkonsolos Demirel, Türkiye'nin ilk günden itibaren her zaman KKTC'nin yanında olduğunu dile getirerek şöyle devam etti:

"Kıbrıslı Türklerin kendisine inanması, bayrağı ve milli birlikteliğinden doğan kudretle sahip olduğu gücü gösteren Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü hürmetle anarız. Bugün geleceğe umutla bakmaktayız. 15 Kasım 1983'te kurulan KKTC uluslararası alanda varlık gösterme ve tanınma çabalarını sürdürürken, ekonomik alanda güçlenmeye, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda gelişmeye devam etmektedir. Siyasi alanda ise Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, iki devletli, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüye dayalı çözüm şartı artık BM belgelerine kaydedilmiştir. KKTC, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatına gözlemci üye olmanın yanı sıra 2009'da kurulan Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye olmuş, 180 milyonluk Türk ulusunun bir parçası olarak teşkilattaki yerini almıştır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM, Türk ve İslam dünyasına yönelik en üst perdeden yaptığı tanınma çağrıları zaman içinde yerini bulacaktır."

Tören, konuşmaların ardından sona erdi.

Kaynak: AA

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