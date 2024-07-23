İstanbul'da Kuaförler ve Berberler Pazar Günü Kapatma Kararına Tepki Gösterdi - Son Dakika
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İstanbul'da Kuaförler ve Berberler Pazar Günü Kapatma Kararına Tepki Gösterdi

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İstanbul'da bulunan kuaförler ve berberler, Ticaret Bakanlığı'nın haftanın bir günü kapalı olması kararı üzerine pazar gününün belirlenmesine tepki gösterdi. Kuaförler, sektörlerinin en yoğun olduğu günlerden biri olan pazar günlerinin kapatılmasına karşı çıktıklarını ve bu kararın fikirlerine ve onaylarına sunulmadığını belirtti. Ayrıca, çalışan kadınlara da haksızlık yapıldığını vurguladılar.

23.07.2024 14:36
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Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL)- İstanbul'da kauaförler ve berberler, pazar günleri iş yerlerinin kapatılması kararına tepki gösterdi. Kağıthane'deki Sadabat Parkı'nda bir araya gelen kuaförler, "Sektörümüzün en çok hizmet verdiği günlerden biri olan pazar günlerinin kapanma kararıdır. Sizlerin ve birçok değerli meslektaşımızın fikrine ve onayına sunulmayan bu karara karşı çıkıyoruz" açıklamasını yaptı.

İstanbul' ağıthane Sadabat Parkı'nda toplanan kuaför ve berberler, Ticaret Bakanlığı'nın berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olması kararı üzerine İstanbul'da bugünün pazar olarak belirlenmesine tepki göstermek için basın açıklaması yaptı. Açıklamayı kuaför işletmecisi Uğurcan Ubay okudu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Basın toplantımızın amacı sektörümüzün en çok hizmet verdiği günlerden biri olan pazar günlerinin kapanma kararıdır. Sizlerin ve birçok değerli meslektaşımızın fikrine ve onayına sunulmayan bu karara karşı çıkıyor, İstanbul gibi büyük bir metropolde binlerce kuaför varken sadece 300 oyla bu kararı kimler aldı? Nasıl aldı? Bunun sorgulamasını yapıyoruz. Sayın Oda Başkanı ve Federasyon Başkanının bu yanlış kararına itiraz ettiğimizi kamuoyunda açıklıyor ve hakkımızı savunmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz... Bu sancılı iki haftanın sonunda hakkımızı aradığımızı ve devletimizin gerekli mecralarında açacağımız davaları bildirmekte ve bu işi yönetmekten büyük gurur ve şeref duyuyoruz. Bu sancılı sürecin takipçisi ve verilen bu kararın durdurulması adına idari mahkemeye değerli avukatlarımız aracı ile talebimizi iletip toplanmış olduğumuz binlerce imza sahibi meslektaşımızın sesini duyurarak bu süreçte belki bu toplantıdan sonra Sayın Valimiz ve Ticaret Bakanımız ile tekrar bir düzenleme yapacağınızı umut ediyoruz. Şu an bizimle aynı saatte başkent Ankara'da eş zamanlı yaptığımız bu toplantı ve basın açıklamasından sonra umarım diğer oda ve dernek başkanları da örnek olup bulundukları makamın hakkını vererek esnafın yanında olurlar. İki haftada ulaştığımız kitlenin yüzde 85'i kapanma karşıtıdır. Bu kararın yanlış olduğunu savunuyor, karara karşı olan meslektaşlarımızın da sözcüsü olduğumuzu da buradan yetkili mercilerimize duyuruyoruz"

"Bu çalışan kadınlara da yapılmış bir haksızlıktır"

ANKA Haber Ajansı'na konuşan kuaför Adil Turgut, "Federasyonumuzun bizlere sormadan, bizlere danışmadan almış olduğu kararın yanlış olduğunu düşünüyoruz. Bu yanlış çoğu meslektaşımızı karşı karşıya getirecektir. Kardeşi kardeşe, arkadaşı arkadaşa düşürecektir. Bizler sadece pazar günleri gelin saçı olmak şartıyla izin alarak alınan pazar gününe karşıyız. Çünkü her şey sadece gelin saçıyla falan olmuyor. Çalışan kadınlarımıza da yapılmış bir haksızlık oluyor bu. Çünkü hafta içi beş gün altı gün çalışan kadınlarımız sadece pazar günü zamanını kuaföre ayırıyor. İhtiyaçlarını kuaförlerde yapıyor ve ertesi gün işbaşı yapıyor" dedi.

İstanbul\'da Kuaförler ve Berberler Pazar Günü Kapatma Kararına Tepki Gösterdi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Kuaförler ve Berberler Pazar Günü Kapatma Kararına Tepki Gösterdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da Kuaförler ve Berberler Pazar Günü Kapatma Kararına Tepki Gösterdi - Son Dakika
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