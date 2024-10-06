İstanbul'da Kültür Yolu Festivali'ne yoğun ilgi - Son Dakika
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İstanbul'da Kültür Yolu Festivali'ne yoğun ilgi

İstanbul\'da Kültür Yolu Festivali\'ne yoğun ilgi

İstanbul Kültür Yolu Festivali, Frida Kahlo ve Picasso sergileriyle son gününde büyük ilgi gördü.

06.10.2024 21:30
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İSTANBUL'da Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 13. durağı İstanbul Kültür Yolu Festivali son gününde yoğun ilgi gördü. Festivalin son gününde Grand Pera'da Frida Kahlo, Atatürk Kültür Merkezi'nde ise Picasso eserleri sanatseverlerle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 13. durağı İstanbul Kültür Yolu Festivali'ne vatandaşların ilgisi son günde de yoğun oldu. Festival kapsamında AKM'de Pablo Picasso'nun gravürleri, çizimleri, posterleri, litografileri ve fotoğraflarından oluşan 170 parçalık, 'Pablo Picasso - Resimden Seramiğe Bir Serüven' sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Grand Pera'da ise Ölümünden 68 yıl sonra ikonik figür haline gelen Frida Kahlo'nun yaşamına dair bir yolculuk niteliğinde sergi düzenlendi. Frida Sergisi 26 Ekim'e, Picasso, Andy Warhol ve Salgado sergileri 31 Aralık'a, da Vinci sergisi ise 15 Ocak 2025'e kadar devam edecek.

'RESİMLERİ KADAR EL YAZILARI DA ÇOK GÜZELMİŞ'

Frida Kahlo sergisini gezen Nur Koraman, "Frida Kahlo'nun yaşadıkları şu an bütün resimlerde. Acıları, aşkları ve hayatı bütün resimlerde çok güzel sergilenmiş çok beğendik geziyoruz. Şu an da resimler çekiyoruz" dedi. Esra Tan ise, "Sergiyi genel anlamda güzel bulduk, çokta zaten talep var fazla sıra bekledik ama genel anlamıyla o yazıları, resimlerini, günlüklerini çok güzel bulduk. Resimleri kadar el yazıları da çok güzelmiş. Onları daha önce hiç görmemiştik, yakinen onları görmüş olduk" diye konuştu.

'PİCASSO'NUN ÖLÜMSÜZ ESERLERİNİ GÖRMEK İÇİN KIRKLARELİ'NDEN GELDİK'

AKM'de Picasso sergisini gezen Resim öğrencisi Ahmet Aslan Yılmaz, "İstanbul'da, dibimize kadar gelmişken bütün eserleri yakından görmek istedik. Biyografileri okuduk, ben çok beğendim sergiyi. Teorik olarak öğrendiğimiz bu ressamı uygulamalarıyla birlikte burada görmek, keşfetmek, fotoğraflamak, yakından bakmak, incelemek olağanüstü bir deneyim. Sergi için Kırklareli'nden gelen emekli öğretmen Nezihe Gültekin, "Picasso'nun ölümsüz eserlerini görmek için Kırklareli'nden buraya geldik. Sergiyi geziyoruz, çok değişik güzel eserler gördük" dedi. Elif Özbay ise, "Kırklareli'nden geldik Picasso'nun eserlerini görmek için. Çok beğendik, herkese tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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