İstanbul'da Lüks Cip, Seyyar Satıcıya Çarptı: 1 Yaralı - Son Dakika
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İstanbul'da Lüks Cip, Seyyar Satıcıya Çarptı: 1 Yaralı

İstanbul\'da Lüks Cip, Seyyar Satıcıya Çarptı: 1 Yaralı

Sarıyer'de İran uyruklu bir yazılım şirketi sahibi, direksiyon hakimiyetini kaybederek seyyar satıcı Sadiye Aydın'a çarptı. Aydın, bacaklarından yaralanırken cipte maddi hasar oluştu. Khalahi ve asistanı kazadan yara almadan kurtuldu.

05.01.2025 14:47  Güncelleme: 14:54
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SARIYER'de ciple yanındaki kadın asistanıyla orman yolunda seyreden yazılım şirketi sahibi İran uyruklu Aref Nasiri Khalahi (32) direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan cip, yaklaşık 40 metre gittikten sonra yol kenarında seyyar satıcılık yapan Sadiye Aydın'a (64) çarparak mesire alanına uçtu. Seyyar satıcı Aydın'ın yaralandığı kazada, Nasiri ve yanındaki asistanı kazadan yara almadan kurtulurken, 16 milyon lira değerindeki cipte maddi hasar meydana geldi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Bahçeköy Orman yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde yazılım şirketi sahibi İran uyruklu Aref Nasiri Khalahi, yanındaki kadın asistanıyla mesire alanına gitti. Bir süre burada yürüyüş yapan Khalahi 34 MR 007 plakalı cipine binerek yola çıktı. Orman yolunda ilerleyen Khalahi, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan cip yaklaşık 40 metre gittikten sonra yol kenarında seyyar satıcılık yapan Sadiye Aydın'a çarpıp mesire alanına uçtu. Seyyar satıcı Aydın'ın yaralandığı kazadan Khalahi ve asistanı yara almadan kurtuldu. 16 milyon lira değerinde olduğu öğrenilen cipte maddi hasar meydana geldi.

KADININ BACAKLARI KIRILDI

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Sadiye Aydın'ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Hamidiye Eğitim ve Araştırmasına kaldırarak tedavi altına alındı. Bilinci açık olan Aydın'ın kaza sırasında bacaklarının kırıldığı öğrenildi.

SÜRÜCÜ VE ASİSTANI YARA ALMADAN KURTULDU

Kazayla ilgili itfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, polis ekipleri ise inceleme yaparak tutanak tuttu. Cip ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak emniyet otoparkına götürüldü. Kaza sonrası Khalahi'nin asistanı taksiye binerek olay yerinden ayrıldı. Khalahi ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Lüks Cip, Seyyar Satıcıya Çarptı: 1 Yaralı - Son Dakika

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