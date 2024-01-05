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İstanbul'da Mossad ajanlarına yönelik operasyonda 15 kişi tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul'da Mossad ajanlarına yönelik operasyonda 15 kişi tutuklandı

Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklulara yönelik İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad adına 'uluslararası casusluk' faaliyeti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 34 şüpheliden 15'i tutuklandı. İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Adliyesine gönderildi. Şüphelilerden 26'sı 'siyasal veya askeri casusluk' suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. 8 şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

İstanbul\'da Mossad ajanlarına yönelik operasyonda 15 kişi tutuklandı
05.01.2024 - 22:45,  Güncelleme: 22:48
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Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklulara yönelik İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad adına "uluslararası casusluk" faaliyeti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 34 şüpheliden 15'i tutuklandı.

İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan ve emniyette 4 gün ifadeleri alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine gönderildi.

İsrail Çevrimiçi Operasyon Birimi adına faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 34 şüpheliden 26'sı, "siyasal veya askeri casusluk" suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüphelilerden 15'inin tutuklanmasına, 11'i hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

8 şüphelinin de sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildiği öğrenildi.

Operasyon

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün faaliyetleri kapsamında MİT Başkanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmada, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın, Türkiye'de insani mülahazalarla ikamet eden yabancı uyruklu kişilere yönelik keşif, takip, darp ve kaçırma gibi işler yapmayı amaçladığı yönünde bilgiler elde edilmişti.

Zanlılarla sosyal medyadan irtibat kuran Mossad yetkililerinin, bazı kişilerin bilgilerine ulaştığı da ortaya çıkarılmıştı.

Söz konusu faaliyetlerin "uluslararası casusluk" kapsamında olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine 46 şüphelinin yakalanmasına yönelik harekete geçen emniyet güçleri, 2 Ocak'ta İstanbul'da 15 ilçe ile Ankara, Kocaeli, Hatay, Mersin, İzmir, Van ve Diyarbakır'da belirlenen 57 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 34 şüpheliyi yakalamıştı.

Adreslerde yapılan aramalarda 143 bin 830 avro, 23 bin 680 dolar, muhtelif miktarda farklı ülkelere ait nakit para, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ile dijital materyale el konulmuştu.???????

Kaynak: AA
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