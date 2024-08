İstanbul'da Motosiklet Sürücülerine Tehlike: Kaygan Yollar

Güncel

İstanbul'un birçok noktasında belediyeler tarafından yapılan ağaç ve çim sulama işlemi sırasında yola taşan sular nedeniyle kayganlaşan zeminin motosiklet sürücüleri için hayati tehlike oluşturduğu belirtilirken, yerel yönetimlerin bu konuda önlem alması istendi.

Yol kenarlarında ve refüjlerde genellikle sabah ve akşam saatlerine doğru yapılan sulama işlemleri yolu kayganlaştırıyor. Havanın kararmasıyla kayganlaşan yolda ilerleyen sürücüler için kazalar kaçınılmaz oluyor.

Kurye Hakları Derneği Başkanı Mesut Çeki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hatalı çim sulama işlemi sırasında akan sular nedeniyle kayganlaşan yolda motosiklet kazalarının yıllardır yaşandığını belirterek, belediyelere seslerini duyurmaya çalıştıklarını anlattı.

Çim sulamak yerine yolların sulandığını ifade eden Çeki, sosyal medya hesapları üzerinden kazaların yaşandığı noktayı ilgili belediye ekiplerine bildirmelerine rağmen dönüş alamadıklarını söyledi.

Sorunun çözümü için genel olarak motosikletlilerle ilgili derneklerin çalışmalar yürüttüğünü aktaran Çeki, şöyle devam etti:

"Çimlerin doğru yöntemlerle sulanması gerekir. Akan trafikte bunu son anda fark etmemiz kazalara yol açıyor. Bazı motorcular kazaları engellemek için sulamanın 100 metre gerisine gidip trafiği yönlendirmeye çalışıyor. Bu bizim görevimiz mi? Bizim görevimiz bir paketi A noktasından B noktasına götürmek. Belediyenin işini biz yapmayacağız ama belediyelerle ortak çalışmaya hazırız. Aslında bu yanlış sulama şehir hayatını da olumsuz etkilemekte. Zaten su kaynaklarımız her geçen gün azalmakta. Niye yollar sulanıyor, çimleri sulayın."

İstanbul'un farklı ilçelerinde bu durumla karşılaştıklarını belirten Çeki, "Dört tekerlekli araçlar bir tehlike yaşamıyorlar. Çünkü onların fren sistemleri de durma sistemleri de bizden çok farklı. Yağmurlu havada tehlike yaşamıyoruz çünkü yağmura göre hareket ediyoruz. Sıcak havada bir damla su benim motorumu kaydırabilir. Suyu fark etmediğim zaman arkadan gelen aracın altında kalarak ölebilirim. Basit bir şeyden bahsetmiyoruz. Bizim hayatımız söz konusu." diye konuştu.

Trafiğin yoğun olduğu saatte sulama yapılmamalı

Güvenli sürüş uzmanı Cem Aydın ise sulama sonucunda ıslak zeminden dolayı yaşanan kazaların önüne geçmek için yerel yönetimlere çok fazla iş düştüğünü vurgulayarak, trafiğin yoğun olduğu saatlerde sulama işleminin yapılmaması gerektiğini söyledi.

Motosikletlilerin sayısının her geçen gün arttığını aktaran Aydın, en fazla riskin ıslak zeminde gerçekleştirilen sürüşler olduğunu belirtti.

Motosiklet kullanımı sırasında ekipmanların kesinlikle göz ardı edilmemesi gerektiğini belirten Aydın, "Trafikte her an her şey olabilir. Bizleri koruyacak olan en önemli unsurlardan bir tanesi de ekipmanlarımız. Kaskımız, eldivenimiz, montumuz, pantolon ve ayakkabıdan oluşan ekipmanlarımız muhakkak olmak durumunda. Bizim iki saniye kuralımız var normal şartlarda. Böyle bir ıslak zemin olabileceğini düşündüğümüz durumlarda takip mesafesini 2 saniyeden 3 saniye mümkünse 4 saniyeye kadar devam ettirmemiz gerekiyor. Onun haricinde hız kurallarına uymamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Refüj ve yol kenarlarındaki bu durumun düzeltilmesi gerekiyor"

Aydın, su birikintisi veya ıslak zeminden geçmek zorunda kalındığında panik yapmamak gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Frenleme tekniklerini düzgün uygulamamız gerekiyor. Ani ve sert ön frenler bu tür durumlarda kullanılmamalı. Islak zeminler üzerinden geçerken ön fren kontrollü olarak kullanılmalı. Gerekiyorsa kullanmadan geçilmeli. Bizim asfalt üzerindeki tutuşumuzu lastiklerimiz sağlıyor. Lastiklerdeki hava basıncı doğru değerlerde olmalı. Bitik ve sertleşmiş lastikler kullanılmamalı. Gaz koluyla oynamamamız gerekiyor. Olabildiğince sakin kalmamız gerekiyor. Bu tür durumlarda çok nadirdir motosikletin tekrar ayakta kalması. Genel itibarıyla kaymayla sonuçlanır. Böyle bir durumlarda bizi koruyacak olan şey de ekipmanımızdır."

Motosiklet sürücüsü Emrah Dolanbay, sulama sisteminin refüjde olması nedeniyle yolun hem sağ hem sol yönünü kullanan sürücülerin problem yaşadığını anlattı.

Dolanbay, yetkililerin sulama sistemiyle ilgili çalışma yapması gerektiğini, kendisinin daha önce bu şekilde kaza geçirdiğini belirterek, "Kaygan yolda motosiklet kesinlikte kayar. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı, refüj ve yol kenarlarındaki bu durumun düzeltilmesi gerekiyor." dedi.