73 yaşında oto hırsızlığından tutuklandı
73 yaşında oto hırsızlığından tutuklandı

73 yaşında oto hırsızlığından tutuklandı
28.09.2025 10:49
73 yaşında oto hırsızlığından tutuklandı
İstanbul'da park halindeki otomobilleri taklit kontak anahtarıyla çalan 4 kişi, polis tarafından yakalanarak tutuklandı. Şüpheliler arasında bulunan 73 yaşındaki şahsın adliyeye koltuk değneği ve polisin yardımıyla götürülürken, geçmişte 29 suç kaydı olduğu belirlendi. Çalınan otomobillerin bazıları ise sahiplerine teslim edildi.

İstanbul'da park halindeki otomobilleri taklit kontak anahtarı uydurarak çalan 4 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüpheliler hırsızlıklar sırasında güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Şüpheliler arasında bulunan 73 yaşındaki A.G. yaşlılık nedeniyle yürümekte güçlük çektiği için 2 polisin yardımıyla merdivenlerden indirilerek adliyeye götürüldü. 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OTOMOBİL HIRSIZLIKLARI, POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ

Küçükçekmece, Sultangazi, Bahçelievler ve Bağcılar'da meydana gelen otomobil hırsızlıkları üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı. Küçükçekmece Başsavcılığından alınan izinle teknik ve fiziki takip başlatıldı. Yaklaşık 2 ay süren takibin ardından şüphelilerin güvenlik kamera görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde şüphelilerin park halindeki otomobilleri çaldıkları ardından plakalarını söktükleri tespit edildi.

YEDEK PARÇA OLARAK SATMIŞLAR

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada şüphelilerin kimliklerini ve izledikleri yöntemi de belirledi. Şüphelilerin taklit kontak anahtarı kullanarak eski model araçları çaldıkları, ardından Bağcılar, Mahmutbey Mahallesi veya Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesindeki ara sokaklara götürerek park ettikleri tespit edildi. Birkaç gün bekleyen şüphelilerin daha sonra geri döndükleri ve otomobillerin plakalarını sökerek götürdükleri tamirhanelerde parçalara ayırarak yedek parça olarak pazarladıkları ortaya çıktı.

73 YAŞINDA 29 SUÇ KAYDI VAR

Düzenlenen operasyonlarda şüpheliler A.G.(73), U.K.(42), Y.D.(45) ve A.U.K.(57) gözaltına alındı. Oto hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 73 yaşındaki şüpheli A.G.'nin yaşlılık nedeniyle güçlükle yürüyebildiği görülürken, daha önceden poliste 29 suç suç kaydı olduğu belirlendi. Diğer şüpheliler U.K.'nin 19, Y.D'nin 15, A.U.K.'nin ise 2 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

POLİSİN YARDIMIYLA GÜÇLÜKLE YÜRÜDÜ

    Soruşturma sonucu 8 oto hırsızlığı, 2 resmi belgede sahtecilik olmak üzere toplam 10 ayrı dosyadan haklarında işlem yapılan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 73 yaşındaki A.G. yaşlılık nedeniyle güçlükle yürüyebildiği için 2 polisin yardımıyla güçlükle Asayiş Şube Müdürlüğünden adliyeye götürüldü. 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, polis çalınan 3 otomobili bularak sahiplerine teslim eti. Çalınan diğer otomobillerin bulunması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

    Kaynak: DHA

    Son Dakika Güncel 73 yaşında oto hırsızlığından tutuklandı

