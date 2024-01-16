İstanbul\'da PKK/KCK operasyonunda 20 şüpheli yakalandı

İSTANBUL merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/ KCK'ya yönelik operasyonlarda 20 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, PKK/KCK terör örgütü güdümünde faaliyet gösteren kadın yapılanması TJA (Tevgera Jinen Azad-Özgür Kadınlar Hareketi) içerisinde örgüt yapılarıyla bağını kesen, örgütten kopanları örgütsel yapıların içerisinde faaliyet yürütmek üzere tekrar kanalize etmeyi, mevcut durumdaki arka çıkan kitleyi de örgütlenme faaliyetleriyle harekete geçirmeyi, zayıflayan örgütsel faaliyetleri yeniden oluşturmayı, taban desteğini arttırmayı ve örgütün tabanını dinamik hale getirmeyi amaçlayanlara yönelik operasyon düzenlendi.

25 AYRI ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ

İstanbul'da Avcılar, Ataşehir, Beyoğlu, Bağcılar, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Kartal, Kağıthane, Küçükçekmece, Başakşehir ve Diyarbakır, Muş olmak üzere toplamda 25 ayrı adreste 25 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Operasyonlarda 20 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması çalışmalar devam ediyor.