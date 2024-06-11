İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika
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İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul\'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'un bazı bölgelerinde haftanın ikinci iş günü sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 65'e kadar çıktı. Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu oluştu. Kentte toplu ulaşımda da bazı bölgelerde kısmi yoğunluklar yaşanıyor.

11.06.2024 09:22
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Kentin bazı bölgelerinde, haftanın ikinci iş günü sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 65'e kadar çıkarken ana arterlerde araçlar güçlükle ilerliyor.

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu oluştu.

Anadolu Yakası D-100 kara yolunda Kartal'dan Avrasya Tüneli'ne kadar araçlar zaman zaman güçlükle ilerliyor. Karşı yönde ise Uzunçayır'da başlayan yoğunluk Maltepe, Pendik köprüleri ile Güzelyalı mevkiinde yoğunlaşıyor.

TEM otoyolu Edirne istikametinde Sultanbeyli, Sancaktepe ve Ataşehir, Ankara istikametinde ise Çamlıca gişelerden başlayan trafik, yer yer akıcı olsa da Kurtköy kavşağına kadar devam ediyor.

D-100 Kozyatağı Kavşağı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Şile Yolu, Altunizade ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar trafik yoğun seyrediyor.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Ankara istikametinde Beylikdüzü ile Avcılar, Bakırköy-Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy'de trafik yoğunluğu görülürken Edirne istikametinde ise trafik akıcı ilerliyor.

Basın Ekspres Yolu ve Hadımköy Yolu her iki yönde sıkışıklık yaşanıyor.

TEM Avcılar'da başlayan trafik Mahmutbey Kavşağı'na kadar sürerken O-3 Mahmutbey'de Topkapı yönünde de yoğunluk gözleniyor.

Kentte toplu ulaşımda da bazı bölgelerde kısmi yoğunluklar yaşanıyor.

İBB Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, kentteki trafik yoğunluğu yüzde 65'e kadar yükseldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika

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