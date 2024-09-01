İstanbul\'da Sağanak Yağış: Yollar Sular Altında Kaldı

Güncel

İSTANBUL'da sağanak yağış etkili oluyor. Tuzla'da sabah saatlerinde başlayan yağmur etkili olurken bazı yollar sular altında kaldı. Sürücüler, yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için gök gürültülü sağanak yağış ve ani sel, su baskını ve yıldırım uyarısı yapmıştı. Uyarının ardından sabah sağanak yağış başladı. Yağıştan etkilenen ilçeler arasında Tuzla'da yer alıyor. Mimarsinan mahallesi ve Aydınlı mahallesinde yollar göle döndü. Sürücülerin yolda ilerlemekte güçlük çektikleri o anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.