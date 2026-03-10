İstanbul'da Sağlık Muhabirleri İftar Yemeğinde Buluştu - Son Dakika
İstanbul'da Sağlık Muhabirleri İftar Yemeğinde Buluştu

İstanbul\'da Sağlık Muhabirleri İftar Yemeğinde Buluştu
10.03.2026 23:06
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, sağlık muhabirleri için iftar programı düzenledi. Sağlık hizmetleri değerlendirildi.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen iftar programında sağlık muhabirleri aynı sofrada buluştu.

Bakırköy'de bir restoranda düzenlenen iftar programına, kent genelinde görev yapan sağlık muhabirleri katıldı.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, programda yaptığı konuşmada, kentin hem Türkiye'nin hem de dünyanın önemli sağlık merkezlerinden biri haline geldiğini söyledi.

Güner, İstanbul'da sağlık hizmetlerinin geniş bir kapasiteyle sürdürüldüğünü belirterek, geçen yıl 201 ülkeden yaklaşık 500 bin hastanın sağlık hizmeti almak için kente geldiğini ifade etti.

Kentte 53 kamu hastanesi, 130 özel hastane ve 23 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (ADSM) bulunduğunu aktaran Güner, toplam 46 bin yatak kapasitesi, 6 bin 500 poliklinik odası ve 732 ameliyat masasıyla sağlık hizmeti sunulduğunu kaydetti.

Güner, İstanbul'da sağlık hizmetlerine talebin oldukça yüksek olduğuna dikkati çekerek, "Geçen yıl kentte muayene sayısı 207 milyon 785 bin 265 olarak gerçekleşti. İstanbul'da bir kişi yılda ortalama 12 kez muayene oluyor." dedi.

Kentte geçen yıl 2 milyon 605 bin 526 ameliyat gerçekleştirildiğini ifade eden Güner, "Bunların 1 milyon 626 bin 893'ü kamu hastanelerinde gerçekleştirildi ve kamu oranı yüzde 62,4 oldu. Bu veriler İstanbul'da yaklaşık 2 saniyede bir ameliyat yapıldığını gösteriyor." diye konuştu.

Güner, 2026 yılının Ocak ayında ise 222 bin 717 ameliyat yapıldığını belirterek, günlük ortalamanın 10 bin 891 ameliyat olduğunu dile getirdi.

15 binden fazla hasta ücretsiz ambulansla evine ulaştırıldı

İstanbul'da radyolojik görüntüleme hizmetlerinin de yoğun şekilde sürdürüldüğünü belirten Güner, geçen yıl 43 milyon 595 bin 216 görüntüleme işlemi gerçekleştirildiğini söyledi.

Güner, evde sağlık hizmetlerinin de önemli bir hizmet alanı olduğunu vurgulayarak, 2025 yılında 128 ekip ve 427 sağlık personeliyle 81 bin 824 hastaya evde sağlık hizmeti verildiğini bildirdi.

Koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında İstanbul genelinde 1114 Aile Sağlığı Merkezi ve 5 bin 115 aile hekimliği birimi bulunduğunu belirten Güner, ayrıca kentte 36 Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı (ÇEKÜS) birimi, 147 Göçmen Sağlığı Birimi, 26 Verem Savaş Dispanseri, 23 Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM), 31 Sağlıklı Hayat Merkezi, 24 sağlık evi ve 3 halk sağlığı laboratuvarının hizmet verdiğini aktardı.

Güner, "Meme kanseri taraması yapılan kişi sayısı 90 bin 1, serviks (rahim ağzı) kanseri taraması yapılan kişi sayısı 199 bin 74, kolorektal kanser taraması yapılan kişi sayısı ise 202 bin 476 oldu. Erken evrede kanser tanısı konulan kişi sayısı 1200 olarak kaydedildi." ifadelerini kullandı.

2025 yılında yaklaşık 500 bin kanser taraması yapıldığını aktaran Güner, 2018'den bugüne ise 2 milyon tarama gerçekleştirilerek, yaklaşık 9 bin kişiye erken tanı konulduğunu söyledi.

Güner, Otizm Spektrum Bozukluğu Tarama ve Takip Programı kapsamında 2018'den bu yana 882 bin 821 çocuğun tarandığını ifade ederek, 45 bin çocuğun riskli bulunduğunu, 3 bin çocuğa otizm spektrum bozukluğu tanısı konulduğunu belirtti.

Birinci basamak sağlık tesislerinde 87 Obezite Danışmanlığı Birimi ve 89 diyetisyenle hizmet verildiğini belirten Güner, 2025 yılında toplam 202 bin 577 başvuru gerçekleştirildiğini bildirdi.

Güner, nakil ambulansı hizmetleri kapsamında 1 Haziran-31 Aralık 2025 tarihleri arasında 53 hastaneden 21 ambulansla toplam 15 bin 714 hastanın taburculuk sonrası ücretsiz şekilde evlerine ulaştırıldığını belirterek, hizmetin hastalar için güvenli ve konforlu bir ulaşım sağladığını söyledi.

Mesai dışı polikliniklerde 1,3 milyon muayene

Güner, mesai dışı poliklinik hizmetlerinin de yoğun talep gördüğünü ifade ederek, 2025 yılında 1 milyon 332 bin 482 mesai dışı muayene gerçekleştirildiğini söyledi.

En çok talep gören branşların dahiliye, çocuk sağlığı, kadın hastalıkları, göz hastalıkları ve ortopedi olduğunu belirten Güner, 2026 yılının Ocak ayında 82 bin 497, Şubat ayında ise 66 bin 460 mesai dışı muayene yapıldığını kaydetti.

Güner, 2025 yılında İstanbul'da 52 Aile Sağlığı Merkezi, 4 Eğitim Aile Sağlığı Merkezi, 4 Sağlıklı Hayat Merkezi, 3 Verem Savaş Dispanseri, 5 KETEM, 2 hastane ve 5 klinik hizmete açıldığını kaydederek, sağlık yatırımlarının sürdüğünü vurguladı.

Kaynak: AA

İstanbul'da Sağlık Muhabirleri İftar Yemeğinde Buluştu

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.