İstanbul\'da sahte dolar operasyonu: 1.5 milyon dolar ele geçirildi

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(İSTANBUL) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, yabancı uyruklu kişilerin Irak'ta ürettikleri sahte doları İstanbul'da piyasaya sürecekleri istihbaratının alınması üzerine düzenlenen operasyonda sahte 1.5 milyon dolar ele geçirildi. Üç şüpheli yakalandı.

Yabancı uyruklu kişilerin Irak'ta ürettikleri sahte 1.5 milyon ABD dolarını Türkiye'ye getirdikleri ve piyasaya sürmek için Fatih ilçesinde buluşacakları istihbaratı alan polis operasyon düzenledi. Operasyonda sahte 1.5 milyon dolar ve dijital materyalle birlikte bir kişi yakalandı. Ardından Kağıthane ve Küçükçekmece ilçelerinde iki farklı adrese düzenlenen operasyonda da iki kişi yakalandı. Yapılan aramalarda sahte 28 bin 900 ABD dolar ile suç geliri olduğu düşünülen 5 bin 500 ABD dolar ele geçirildi. Aramalarda sahte kimlik belgesi taşıyan iki şüpheli gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından da mahkemeye sevk edilen şüphelilerden ikisi tutuklanırken, bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.