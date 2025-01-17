İstanbul'da Sahte İçki Denetimleri Artıyor - Son Dakika
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İstanbul'da Sahte İçki Denetimleri Artıyor

İstanbul\'da Sahte İçki Denetimleri Artıyor

İstanbul'da son günlerde yaşanan sahte içki ölümleri sonrası, içki satışı yapan işletmelere yönelik denetimler gerçekleştirildi. Üsküdar ve Esenyurt'taki denetimlerde iş yerlerinin evrakları ve içki şişelerinin bandrolleri kontrol edilirken, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığı bildirildi.

17.01.2025 16:28  Güncelleme: 16:33
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İSTANBUL'da son günlerde sahte içki nedeniyle yaşanan ölümlerin ardından içki satışı yapan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirildi. Üsküdar'da yapılan denetimlerde iş yerlerinin evrakları ve içki şişelerinin bandrolleri kontrol edilirken, mekanlardaki kişilere Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Esenyurt'ta da içki satan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde herhangi bir olumsuzlukla karşılanmazken ekipler içkilerden numune aldı.

İstanbul'da son günlerde sahte içkiden ölenlerin sayısı 38'e ulaştı. İstanbul Valiliği, sahte içkiden dolayı yaşanan ölümler nedeniyle çalışma başlattı. Üsküdar ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince içki satan mekanlara yönelik sahte içki ve kaçak alkol denetimi yapıldı. Denetimler kapsamında, iş yerlerinin evrakları ve içki şişelerinin bandrolleri kontrol edildi. Mekanlarda bulunan müşteriler ise Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulamasından geçirildi.

ESENYURT'TA SAHTE İÇKİ DENETİMİ

Ölümlerin artmasıyla birlikte İl Tarım Müdürlüğü ile Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de içki satışı yapan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetlenen işletmelerin alkol satış ruhsatları, içkileri aldıkları yerlere ait faturalar kontrol edildi. Ekipler denetimler sırasında herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmazken satışı yapılan içkilerden de incelenmek üzere numune topladı.

Yapılan denetimlerle ilgili konuşan bir işletmeci, "Benim her şeyim resmi, gayri resmi hiçbir şeyim yok. En azından yapanla yapmayan ayrılsın. İnsan sağlığıyla oynamak kadar rezil bir şey yok. Hiçbir para insan sağlığını yerine getiremiyor. Bundan 6 sene önce benim arkadaşım öldü sahte alkolden. 30 lira kazanacağım diye bir insanın hayatını karartmanın anlamı yok. Bu işletmeler 1 günlük işletmeler değil. Sahte içki için bunca yıllık ticareti çöp etmenin anlamı yok. Yapılan denetimlerden çok memnunum. Yapan ve yapmayan ayırt edilsin" dedi.

Konuyla ilgili konuşan Esenyurt Belediyesi Zabıta Amiri Ercan Yıldırım ise, "İlçemizde bulunan işletmelerin ruhsat ve evraklarıyla ilgili kontrollerimizi yapıyoruz. Söz konusu işletmelerde eğer evraklarla ilgili bir eksiklik varsa işyerinin faaliyetlerine son veriyoruz. Konuyla alakalı rutin çalışmalarımız ayda 2 kere yapılıyor. Esenyurt'un genelince yapılan bir çalışma. Genellikle içki ve alkol tüketiminin yoğun olduğu yerlerde bu denetimleri yapıyoruz. Şu ana kadar girdiğimiz işletmelerde herhangi bir aksaklık görmedik. Zaten İlçe Tarım Müdürlüğümüzün personelleri de gerekli kontrolleri yapıyorlar. Ancak şu ana kadar herhangi bir soruna rastlamadık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Sahte İçki Denetimleri Artıyor - Son Dakika

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