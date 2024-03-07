İstanbul\'da seçmen sayısı 36 bin 455 kişi azaldı

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Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 11 milyon 314 bin 516 kişinin sandık başına gideceği İstanbul'daki seçmen sayısı, geçen yıl yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne göre 36 bin 455 kişi düştü.

Büyükşehir ve ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ile muhtarların belirleneceği 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine 24 gün kaldı.

İstanbul İl Seçim Kurulunda sandık kurulu başkanları ve üyelerin belirlenmesi, oy pusulalarının ilçe seçim kurullarına gönderilmesi gibi işlemler için çalışmalar hız kazandı.

İstanbul İl Seçim Kurulundan alınan bilgiye göre, Türkiye genelindeki 1094 ilçe seçim kurulundan 80'inin yer aldığı kentte bu yıl 11 milyon 314 bin 516 kişi sandığa gidecek.

Bu seçimlerde, yurt içindeki sandıkların 33 bin 228'i de İstanbul genelindeki okullara yerleştirilecek.

Geçen yıl 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde 11 milyon 350 bin 971 kişinin oy kullandığı İstanbul'da, bu seçimlerdeki seçmen sayısı 36 bin 455 azaldı.

En az seçmenin bulunduğu Adalar'da 13 bin 682 kişi sandığa gidecek

İstanbul'da en az seçmenin bulunduğu Adalar'da 13 bin 682 kişi oy kullanacak, en çok seçmenin yer aldığı Esenyurt'ta ise 642 bin 455 kişi sandığa gidecek. Kentin en kalabalık ilçelerinden Esenyurt ve Bağcılar'da dörder ilçe seçim kurulu görev yapacak.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda yer alan İl Seçim Kuruluna geçen yıl kurayla belirlenen İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi Ramazan Seçkin başkanlık edecek.

İstanbul 1. Ticaret Mahkemesi Başkanı Özlem Aktaş ile İstanbul 7. İş Mahkemesi Hakimi Hamza Emre de kurul üyeliklerine devam edecek.

İstanbul'un 8 seçmenli mahallesi

Bu seçimlerde, her gün binlerce kişinin adım attığı İstanbul'un en uğrak yerlerinden Fatih ilçesinin Eminönü semtindeki Sarıdemir ise kentte en az seçmenin sandığa gideceği mahalle oldu.

Gündüz ziyaretçisi yoğun olan, genellikle iş yerlerinin bulunduğu mahalle gece sessizliğe bürünüyor. Bu seçimde Sarıdemir Mahallesi'nde yalnızca 8 seçmen oy kullanacak.

İstanbul'daki ilçelerin seçmen ve sandık sayıları ise şöyle:

İlçeler Seçmen sayısı Sandık sayısı İlçe seçim kurulu sayıları 1-Adalar 13 bin 682 42 1 2-Arnavutköy 225 bin 240 670 1 3-Ataşehir 314 bin 652 919 2 4-Avcılar 302 bin 286 877 2 5-Bağcılar 511 bin 524 1483 4 6-Bahçelievler 420 bin 18 1223 3 7-Bakırköy 167 bin 960 498 1 8-Başakşehir 324 bin 937 951 2 9-Bayrampaşa 199 bin 743 587 2 10-Beşiktaş 132 bin 536 399 1 11-Beykoz 186 bin 911 564 1 12-Beylikdüzü 274 bin 115 801 2 13-Beyoğlu 165 bin 518 498 2 14-Büyükçekmece 198 bin 947 588 1 15-Çatalca 62 bin 666 197 1 16-Çekmeköy 213 bin 259 629 1 17-Esenler 308 bin 902 901 2 18-Esenyurt 642 bin 455 1869 4 19-Eyüpsultan 309 bin 535 913 2 20-Fatih 262 bin 108 792 3 21-Gaziosmanpaşa 353 bin 813 1030 3 22-Güngören 194 bin 56 563 2 23-Kadıköy 385 bin 32 1134 3 24-Kağıthane 329 bin 356 961 2 25-Kartal 365 bin 152 1072 2 26-Küçükçekmece 568 bin 584 1663 3 27-Maltepe 395 bin 769 1163 3 28-Pendik 545 bin 549 1591 3 29-Sancaktepe 344 bin 529 1003 2 30-Sarıyer 259 bin 165 774 2 31-Silivri 149 bin 568 452 1 32-Sultanbeyli 246 bin 458 718 2 33-Sultangazi 374 bin 689 1094 2 34-Şile 37 bin 354 131 1 35-Şişli 201 bin 665 596 2 36-Tuzla 208 bin 680 606 1 37-Ümraniye 529 bin 842 1545 3 38-Üsküdar 401 bin 184 1183 3 39-Zeytinburnu 187 bin 77 548 2

Kaynak: AA