İstanbul\'da Sıcak Havada Sahiller Doldu

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İSTANBUL'da sıcak havadan bunalanlar, serinlemek için sahillere akın etti. Bebek Sahili'nde denize giren vatandaşlar, hem serinledi hem de eğlendi. Sarıyer Kısırkaya Plajı'nda da denize girenler kalabalık oluşturduğu görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesapları ve internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, "22-28 Temmuz 2024 tarihleri arasında hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor" ifadeleri kullanıldı. Sıcaklıkların artmasıyla İstanbul'da termometreler 38 dereceyi gördü. Nem ve sıcaktan bunalan vatandaşlar, Beşiktaş Bebek Sahili'ne gelip denize girerek hem serinledi hem de eğlendi. Sarıyer Kısırkaya Plajı'nda da yoğunluk olduğu görüldü. Çoğunlukla ailesiyle gelen vatandaşlar, serinlemek için denize girdi.

"SU GİBİ OLUYORUZ GECE"

Bebek Sahili'nde denize girerek serinleyen Bülent Çökeker, "Şahane yani, esiyor da burası. 25 senedir devamlı buraya geliyoruz. İstanbullulara tavsiye ederiz tabi ama fazla kalabalık gelmesinler, burada az kişi iyiyiz. Çok sıcak, su gibi oluyoruz gece, bu sene çok sıcak. 2 tane yastık su gibi oluyor" dedi.

"ÇÖPLER DENİZDE YÜZÜYOR"

Bebek Sahili'nde güneşlenen Mehmet Ali Öztürk, "İstanbul'da denize girecek yer kalmadı çünkü her taraf pahalı ve işgal edilmiş vaziyette. Ancak biz böyle yerlere geliyoruz ve denize giriyoruz. Bazen şurası o kadar pis oluyor ki, buralarla kimse ilgilenmiyor. Yatlardan ve bahçelerden atılan çöpler denizde yüzüyor. Limon kabukları, pet şişeler, karpuz kabukları atıyorlar buraya" ifadelerini kullandı.