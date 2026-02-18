İstanbul'da Silahlı Saldırı Operasyonu: 202 Gözaltı - Son Dakika
İstanbul'da Silahlı Saldırı Operasyonu: 202 Gözaltı

İstanbul\'da Silahlı Saldırı Operasyonu: 202 Gözaltı
18.02.2026 13:01
İstanbul'da silahlı saldırılara yönelik operasyonda 202 kişi gözaltına alındı, 128'i tutuklandı.

İSTANBUL'da iş yeri ve evlere yönelik silahlı saldırılara ilişkin 1 Ocak- 18 Şubat'ta tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda toplam 202 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 128'i tutuklanırken, yapılan aramalarda yüzlerce silah ve silah parçası ele geçirildi. Ele geçirilen silahlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. Burada incelemelede bulunan İstanbulEmniyet Müdürü Selami Yıldız, "Gücünü milletten alan emniyet teşkilatımız; İstanbulumuzun her sokağında, her caddesinde, her köşesinde bu çetelerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Hedefimiz belli ve nettir; Huzurlu ve güvenli İstanbul" dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; 'İş yerine silahlı saldırı', 'İkamete silahlı saldırı', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'Yağma', 'Tehdit' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında, 1 Ocak-18 Şubat 2026 tarihleri arasında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Çalışmalarda 202 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

TABANCA, UZUN NAMLULU SİLAH, ÇELİK YELEK

Adreslerde yapılan aramalarda 404 tabanca, 1 uzun namlulu silah, 336 farklı çap ve markalarda fişek, bin 363 ateşli silah mekanizması, 392 namlu, 5 çelik yelek ele geçirilirken, çalışmalarda ruhsatsız silah imalatı yapan 3 atölye de tespit edildi. Ayrıca silah imalatında kullanılan mengene, taşlama makinesi, matkap, eğe ile çok sayıda pim, yay ve tetik tertibatı ele geçirildi.

128 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen 202 kişiden 32'si işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 42'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. 128 kişi ise tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

'HEDEFİMİZ BELLİ VE NETTİR; HUZURLU VE GÜVENLİ İSTANBUL'

Operasyonda ele geçirilen silahlar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde sergilendi. Sergiye İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katıldı. Yıldız, operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce; silah ticareti, imalatı, kaçakçılığı yapan ve tehdit, yağma, kurşunlama olaylarına karışan motosikletli suç çetelerine yönelik 2026 yılı içerisinde yapılan operasyonlar sonucunda 202 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 128'i tutuklanmıştır. Operasyonlarda 404 adet tabanca, 1 adet uzun namlulu silah ve 3 adet de silah atölyesi ele geçirilmiştir. Eski ya da yeni nesil fark etmeksizin tüm çetelerin karşısındayız. Gücünü milletten alan emniyet teşkilatımız; İstanbulumuzun her sokağında, her caddesinde, her köşesinde bu çetelerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Hedefimiz belli ve nettir; Huzurlu ve güvenli İstanbul" dedi.

Kaynak: DHA

