Çocuklardan Filistin İçin Eylem - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çocuklardan Filistin İçin Eylem

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Genç İHH, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve YediHilal Derneğinin de aralarında bulunduğu sivil toplum kuruluşlarında (STK) eğitim gören çocuklar, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinli akranları için eylem yaptı.

22.12.2024 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Genç İHH, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve YediHilal Derneğinin de aralarında bulunduğu sivil toplum kuruluşlarında (STK) eğitim gören çocuklar, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinli akranları için eylem yaptı.

Ellerinde Türk, Filistin ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi bayraklarıyla Beyazıt Meydanı'nda toplanan gruptakiler, "Ey dünya daha kaç çocuk ölmeli?", "Her yer Filistin, her yer Gazze", "Sessiz kalma, soykırıma ortak olma" ve "Dünyanın gözü önünde binlerce çocuk öldürüldü" yazılı dövizler taşıdı.

Çocuklar adına basın açıklamasını okuyan İbrahim Bağca, 7 Ekim 2023'ten bugüne insanlık tarihinin görmediği bir şekilde Gazze'de Filistin halkının maruz kaldığı bir soykırıma şahit olduklarını söyledi.

Saldırılarda öldürülenlerin yüzde 40'ını çocukların oluşturduğunu vurgulayan Bağca, "Modern dünyada, çoğu liderin sessiz kaldığı ve göz yumduğu bu soykırımı durdurmak için 15 aydır meydanlarda etkinlikler yapıyor ve zalimlere 'dur' diye haykırıyoruz. Çocuk şehit Rim'in doğum günü olan 23 Aralık'ı 'Dünya Şehit Çocuklar Günü' ilan ederek yaşanan bu acıyı meydanlarda çocuklarımızla birlikte lanetlemiştik. Bu sene de bu olayı 'Dünya Şehit Çocuklar Haftası' olarak ilan ederek bir haftaya yayılan etkinliklerle insanlığın kabuk bağlayan yüreklerini titretmeye çalışacağız." diye konuştu.

Bağca, Gazze'de yaşanan soykırıma karşı tepkilerini belirtmek için "Küçük Adımlardan Büyük Vicdan Yürüyüşü" adıyla bir çocuk mitingi yapmaya karar verdiklerini, dünyanın bütün masum çocukları için 28 Aralık Cumartesi saat 11.00'de Saraçhane'den Beyazıt Meydanı'na yürüyeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Anadolu Gençlik Derneği, Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Sivil Toplum, istanbul, Filistin, İsrail, Güncel, Çocuk, İHH, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocuklardan Filistin İçin Eylem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:19 İmralı’da yapılacak görüşme öncesi Bahçeli’den dikkat çeken çağrı İmralı'da yapılacak görüşme öncesi Bahçeli'den dikkat çeken çağrı
15:53 Şam’daki zirvede çarpıcı Türk bayrağı detayı Şam'daki zirvede çarpıcı Türk bayrağı detayı
15:07 Bakan Fidan, Suriye’deki yeni yönetimin lideri Şara ile Şam’da görüştü Bakan Fidan, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Şara ile Şam'da görüştü
13:36 4 kişiye mezar olan helikopterin düşme anı taksi kamerasına yansıdı 4 kişiye mezar olan helikopterin düşme anı taksi kamerasına yansıdı
11:27 Colani çok konuşulan fotoğrafı kendini savundu Colani çok konuşulan fotoğrafı kendini savundu
11:13 Suriye’de PKKYPG’yi kuşatan 25 bin kişilik ordu, saldırı için emir bekliyor Suriye'de PKK/YPG'yi kuşatan 25 bin kişilik ordu, saldırı için emir bekliyor
11:06 Fenerbahçe’nin puan kaybettiğini gören Icardi yine rahat durmadı Fenerbahçe'nin puan kaybettiğini gören Icardi yine rahat durmadı
10:34 En düşük emekli maaşı için yeni formül gündemde En düşük emekli maaşı için yeni formül gündemde
10:31 İsveçli rapçi Gaboro vurularak öldürüldü İsveçli rapçi Gaboro vurularak öldürüldü
10:27 Diyarbakır’da 13 araç birbirine girdi Çok sayıda yaralı var Diyarbakır'da 13 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var
10:26 Bu markalardan uzak durun İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar Bu markalardan uzak durun! İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar
10:25 Fenerbahçe taraftarları tesisi bastı Fenerbahçe taraftarları tesisi bastı
10:20 Otomotiv devi on binlerce çalışanını işten çıkaracak Otomotiv devi on binlerce çalışanını işten çıkaracak
10:17 Unutulan Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım istedi Unutulan Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2024 17:29:10. #1.11#
SON DAKİKA: Çocuklardan Filistin İçin Eylem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.