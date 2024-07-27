İstanbul'da suç örgütüne operasyon: 27 kişi yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da suç örgütüne operasyon: 27 kişi yakalandı

İstanbul merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonda, sahte evrakla çıkardıkları hacizli araçları sattıkları iddia edilen 27 kişi yakalandı. Operasyonda, icra memurları, zabıt katipleri, noter görevlileri ve yediemin otoparkı yetkilileri de bulunuyor. Şüphelilerin, önceden belirledikleri araçlara icra müdürlüğünce ihalesi yapılmış gibi işlem yaparak Türkiye Noterler Birliğine resmi yazılar yazdıkları tespit edildi. Araçları otoparktan çıkaran şüpheliler, daha sonra kamu kurum ve kuruluşlarını araç olarak kullanıp üçüncü kişilere sattılar.

27.07.2024 13:19
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İstanbul merkezli 8 ilde bir suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda, yediemin otoparklarından sahte evrakla çıkardıkları hacizli araçları sattıkları ileri sürülen 27 kişi yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının çalıntı ve change araçlara yönelik soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan iki aylık fiziki ve teknik takibin ardından operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Mersin, Manisa, Bilecik, Kırıkkale, Kocaeli'deki eş zamanlı operasyonda, aralarında icra memurları, zabıt katipleri, noter görevlileri ile yediemin otoparkı yetkililerinin de olduğu 27 kişi yakalandı. Satışı yapılan 18 araç ele geçirildi.

"Suç¸ işlemek amacıyla örgüt kurmak", "resmi belgede sahtecilik", "nitelikli dolandırıcılık", "görevi kötüye kullanmak" ile suçlanan şüphelilerin, yediemin otoparkında önceden belirledikleri hacizli ve yakalamalı araçlara icra müdürlüğünce ihalesi yapılmış gibi işlem yaparak Türkiye Noterler Birliğine resmi yazılar yazıkları tespit edildi.

Şüphelilerin, bu işlemden sonra şerhi kaldırılan onlarca lüks aracı, yazılan resmi yazılarla noterliğe giderek kendi adlarına tescil ettirdikleri belirlendi.

İncelemelerde, zanlıların bu şekilde araçları otoparktan çıkardıkları, dikkat çekmemek ve yasa gereği aracın eski sahibine iade olmaması için yine örgüt üyeleri adına ikinci kez el değiştirdikleri, daha sonra kamu kurum ve kuruluşlarını aracı olarak kullanıp araçları iyi niyetli üçüncü kişilere sattıkları tespit edildi.

Polis, şebekenin, aralarında lüks araçların da bulunduğu 7 aracı da para karşılığında çoban H.I'nın üzerine yaptırdığını da ortaya çıkardı.

Operasyonda 31 aracın şebeke üyelerince yediemin otoparklarından çıkartılmadan satışını önleyen polis, 22 aracın ise tescil yapılarak satışının gerçekleştiğini ve otoparklardan çekiciyle çıkarıldığı tespit etti.

Polisin ele geçirdiği 18 araç, Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

Şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 27 şüpheliden 14'ü tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer 13'ü serbest bırakıldı.

Soruşturma çerçevesinde daha önce yapılan operasyonda gözaltına alınan icra müdür yardımcısı O.K'nin de tutuklandığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da suç örgütüne operasyon: 27 kişi yakalandı - Son Dakika

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