İstanbul merkezli suç örgütlerine yönelik operasyonda yakalanan 41 zanlı adliyede

23.02.2026 12:50
İstanbul merkezli operasyonda, suç örgütüyle bağlantılı 41 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul merkezli 5 ilde suç örgütlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 41 şüpheli adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekiplerince, "kasten öldürme", "kasten yaralama", "iş yeri kurşunlama", "yağma", "tehdit" ve "haraç" suçları başta olmak üzere birçok ilçede gerçekleşen 55 eylemle ilgili suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.

Ekiplerce yapılan çalışmada, 20 Şubat'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 40 şüphelinin ardından 1 zanlı daha yakalandı. Operasyonlarda ayrıca 1 kilo 132 gram taş kokain diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Ekiplerin, söz konusu suç örgütüne yönelik 5. dalga operasyonunda yakalanan şüphelilerden 7'sinin kadın, 3'ünün ise 18 yaşından küçük olduğu öğrenildi.

ÖRGÜTÜN 3 ELEBAŞI KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYOR

Ayrıca yurt dışından talimatla yönetilen örgütün elebaşlarından birinin Fransa'da yakalanarak cezaevine konulduğu, diğer 3 elebaşının ise kırmızı bültenle arandığı belirtildi. Örgütün sanal ağlar kullanarak 18 yaşından küçük çocuklara güç ve para vadedip suça sürüklediği, ancak eylem sonrasında para vermediği anlaşıldı.

Öte yandan, 30 Aralık 2025'te yönetmen Seren Yüce'nin Şişli'deki evinde silahla ateş edilerek yaralandığı saldırının da bu suç örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 41 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, suç örgütlerinin çökertilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütmüştü.

Bu kapsamda 55 eyleme karıştıkları belirlenen zanlılara yönelik İstihbarat, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat şubeleri ekiplerinin desteğiyle İstanbul merkezli Adana, Kocaeli, Sivas ve Sakarya'da 20 Şubat'ta eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 40 şüpheli yakalanmıştı.

Kaynak: AA

