İstanbul'da Temsili Mahkeme: İsrail Soykırım Suçlu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İstanbul'da Temsili Mahkeme: İsrail Soykırım Suçlu

04.07.2025 09:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde öğrenciler, İsrail'i Gazze'deki soykırım suçları nedeniyle yargıladı.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri, Gazze'de işlediği soykırım suçu nedeniyle İsrail'i, temsili kurulan uluslararası mahkemede yargıladı.

Üniversitenin Hukuk Fakültesi Sanal Mahkeme Salonu'nda yapılan temsili yargılamada, Hukuk Fakültesi'nden Doç. Dr. Abdülkadir Akıl ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden Prof. Dr. Berdal Aral ve Dr. Öğr. Üyesi Özlem Yücel mahkeme heyeti oldu.

Yargılamada, Hukuk Fakültesi öğrencileri ise tarafları temsil etti.

İki celsede görülen duruşmada, Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e karşı dava açan Güney Afrika Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti adına temsili müdahillik talebinde bulunan öğrenciler ile İsrail'i temsil eden öğrenciler, savunma yaptı.

Temsili yargılamanın ardından kararını açıklayan mahkeme, İsrail'in, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de hem maddi hem manevi şekilde soykırım suçu işlediğine hükmetti.

Doç. Dr. Abdülkadir Akıl, temsili yargılama öncesinde yaptığı konuşmada, "Bu tür çalışmalar yalnızca Gazze'deki soykırımın duyurulması için değil, insan haklarının güçlendirilmesi açısından da önemlidir" diye konuştu.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necip Şimşek de "Bu temsili yargılamanın, hukuksuzluğa karşı bir ses, bir itiraz olarak kayda geçmesini istiyoruz." dedi.

Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise insanlığın savaş ve zulümle değil, merhamet ve anlayışla var olması gerektiğini vurguladı.

Temsili yargılama öncesinde söyleşi gerçekleştirildi

Ayrıca, temsili mahkeme öncesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi ile Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) İstanbul Şubesi işbirliğince, "Ateş düşlerinden özgürlük düşlerine: Soykırım sonrası bir devlet hayal etmek için karşı olgusal yöntemi kullanmak" başlıklı söyleşi de gerçekleştirildi.

Üniversitenin Sütlüce yerleşkesinde düzenlenen söyleşide, Xi'an Jiaotong- Liverpool Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mohsen al Attar ana konuşmacı olarak yer aldı.

Konuşmasında, Filistin'in geleceğine ilişkin üç farklı karşı olgusal senaryo üzerinden değerlendirmelerde bulunan Attar, "Siyonist distopya, legalist model ve kurtuluşçu model" olarak tanımladığı yaklaşımlardan ilki için " Theodor Herzl'in 19. yüzyılın sonlarında kurduğu ateşli hayal, bugün İsrail'in devlet politikası haline geldi. Filistin'i Filistinlilerden arındırma arzusu, bugün Gazze'nin yaşanmaz kılınmasıyla somutlaştı." ifadelerini kullandı.

Hukukun yalnızca bir tartışma aracı haline geldiğini vurgulayan Attar, "Filistinli çocukların hayatta kalabileceği bir gelecek, yalnızca kanunla değil, mücadeleyle mümkün olabilir. Bu yüzden, Gazze'nin geleceğini hayal ederken, yok oluşu değil direnişi merkeze almalıyız." dedi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Hukuk Fakültesi, İnsan Hakları, Politika, istanbul, Mahkeme, Eğitim, İsrail, Güncel, Hukuk, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Temsili Mahkeme: İsrail Soykırım Suçlu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İrem Derici ve DJ Melih Kunukcu aşkı sona erdi İrem Derici ve DJ Melih Kunukcu aşkı sona erdi
Enflasyon rakamları açıklandı, Bakan Şimşek’ten umut dolu mesaj geldi Enflasyon rakamları açıklandı, Bakan Şimşek'ten umut dolu mesaj geldi
Gül Sunal’dan duygulandıran Kemal Sunal paylaşımı Gül Sunal'dan duygulandıran Kemal Sunal paylaşımı
Araba küle döndü Jota’nın hayatını kaybettiği kaza yerinin görüntüleri ortaya çıktı Araba küle döndü! Jota'nın hayatını kaybettiği kaza yerinin görüntüleri ortaya çıktı
Cristiano Ronaldo’dan Diogo Jota’ya duygusal veda: Hayat anlamsız Cristiano Ronaldo'dan Diogo Jota'ya duygusal veda: Hayat anlamsız
Bebeğini poşetle çöpe atıp ölüme terk etti Bebeğini poşetle çöpe atıp ölüme terk etti
Aziz Yıldırım ve dava arkadaşlarından 3 Temmuz açıklaması: 3 Temmuz bitmedi, rövanş peşindeler Aziz Yıldırım ve dava arkadaşlarından 3 Temmuz açıklaması: 3 Temmuz bitmedi, rövanş peşindeler
Şebnem Bozoklu yeni filminin kamera arkasını yayınladı: Erkekler yine üstsüz Şebnem Bozoklu yeni filminin kamera arkasını yayınladı: Erkekler yine üstsüz
36 yaşındaki Sommer’in Galatasaray’dan istediği yıllık maaş dudak uçuklattı 36 yaşındaki Sommer'in Galatasaray'dan istediği yıllık maaş dudak uçuklattı
Polisi görünce namaza dursa da işe yaramadı Polisi görünce namaza dursa da işe yaramadı
İflas sürecindeki kuruyemiş devi için mahkemeden yeni karar İflas sürecindeki kuruyemiş devi için mahkemeden yeni karar

09:54
Türkiye’de satılıyor Görüntü izleyenleri ikiye böldü: Bunu nasıl yiyorlar
Türkiye'de satılıyor! Görüntü izleyenleri ikiye böldü: Bunu nasıl yiyorlar?
08:57
Akaryakıta ÖTV zammı pompaya yansıdı İşte yeni fiyatlar
Akaryakıta ÖTV zammı pompaya yansıdı! İşte yeni fiyatlar
08:37
İzmir’deki yangınlar 3 noktada sürüyor Alevlerin sardığı ilçeyi böyle terk ettiler
İzmir'deki yangınlar 3 noktada sürüyor! Alevlerin sardığı ilçeyi böyle terk ettiler
08:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın maaşına 55 bin lira zam
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına 55 bin lira zam
07:12
Meclis’te 100’ü aşkın vekil ve personel hastanelik oldu
Meclis'te 100'ü aşkın vekil ve personel hastanelik oldu
15:37
Futbol dünyasını yasa boğan trafik kazaları
Futbol dünyasını yasa boğan trafik kazaları
15:29
Kandilli Marmara’daki sarsıntılar sonrası uyardı: Deprem olunca yükseklere kaçın
Kandilli Marmara'daki sarsıntılar sonrası uyardı: Deprem olunca yükseklere kaçın
15:23
Zeynep Sönmez, Wimbledon’da tarihe geçti
Zeynep Sönmez, Wimbledon'da tarihe geçti
15:22
Aldatılan kadın, ilişkisini öğrendiği kocası tarafından fare zehiriyle öldürüldü
Aldatılan kadın, ilişkisini öğrendiği kocası tarafından fare zehiriyle öldürüldü
15:09
Doğurduğu bebek öğrencisine çok benzeyince kadının öğretmenin yasak ilişkisi ortaya çıktı
Doğurduğu bebek öğrencisine çok benzeyince kadının öğretmenin yasak ilişkisi ortaya çıktı
14:59
Trafikte dehşete düşüren görüntü İki araç arasına sıkıştırdığı şahsı böyle darbetti
Trafikte dehşete düşüren görüntü! İki araç arasına sıkıştırdığı şahsı böyle darbetti
14:57
Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık yarın ameliyata alınacak
Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık yarın ameliyata alınacak
14:40
Uzaylı Zekiye’nin yıldızı Seden Kızıltunç seneler sonra görüntülendi
Uzaylı Zekiye'nin yıldızı Seden Kızıltunç seneler sonra görüntülendi
14:30
Çocuğunu hastaneye götüren vatandaş, doktorlardan aldığı cevaba öfkelendi
Çocuğunu hastaneye götüren vatandaş, doktorlardan aldığı cevaba öfkelendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2025 10:07:28. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da Temsili Mahkeme: İsrail Soykırım Suçlu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.