İstanbul\'da "Terörsüz Türkiye Yüzyılı Kongresi" sürüyor

İstanbul'da, Medya Platformu Derneğinin ev sahipliğinde düzenlenen "Terörsüz Türkiye Yüzyılı Kongresi" devam ediyor.

FSM Darüşşafaka Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede, şehit anneleri ile "Diyarbakır Anneleri" başta olmak üzere sanat, medya, akademi, siyaset ve sivil toplum dünyasından çok sayıda isim bir araya geldi.

AA muhabirine açıklamada bulunan eski AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, terörün ülkenin birlik, beraberlik ve kardeşliğini bozan, ülkenin büyümesini ve gelişmesini engelleyen en büyük etken olduğunu söyledi.

Açıkgöz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Terörsüz Türkiye çağrısının önemine dikkati çekerek "Bu kongredeki en büyük mutluluğumuz, hem şehit aileleri, dernekleri, vakıfları, gazilerimiz, Diyarbakır annelerimiz, bölgedeki aşiret liderlerimiz buradalar. Cumhurbaşkanımız ve Devlet Bahçeli'nin bu çağrısına, Terörsüz Türkiye Yüzyılı'na 'evet' diyorlar. Biz bu süreçte elimizden ne geliyorsa bütün gayretimizle bu sürecin sonuca ermesi için, başarıya ulaşması için bütün fedakarlığı yapmaya hazırız diyorlar. Hem bölgedeki insanların hem şehit ailelerimizin hem de gazilerimizin bu konudaki hassasiyeti bizi çok mutlu etti."

Kongrenin en büyük amacının toplumu bilgilendirmek olduğuna işaret eden Açıkgöz, "Terörsüz Türkiye güçlü müreffeh Türkiye için elzem şarttır. Orta Doğu'da yaşanan süreçte katil İsrail'le İran arasındaki gerilim de iç cephenin, iç huzurun, iç kardeşliğin ne kadar önemli ve kıymetli olduğunu bir kez daha ortaya çıkarmış oldu." dedi.

"İlk defa Türk siyasal hayatı terörsüz Türkiye'yi konuşacak"

Medya Platformu Derneği Koordinatörü Prof. Dr. Adem Palabıyık da platform olarak daha önce de Uluslararası Filistin Kongresi ve Diyarbakır Anneleri Kongresi gibi etkinliklere imza attıklarını söyledi.

Palabıyık, terörün bütün türlerinden arınmış bir Türkiye'yi hayal ettiklerini ifade ederek "Biz bu sürece katkıda bulunmak amacıyla farklı dünyalardan insanları bir araya getirdik ki Terörsüz Türkiye Yüzyılı'nın mozaiğini oluşturalım. Bölge illerinden aşiret liderleri, kanaat önderleri, şehit anneleri ve Diyarbakır Anneleri gibi birbirlerinden farklı görülen isimlerin bir arya gelmesi simgesel açıdan çok önemli bir temsiliyet ortaya koydu." şeklinde konuştu.

"İlk defa Türk siyasal hayatı, Terörsüz Türkiye'yi konuşacak"

Terörsüz Türkiye Yüzyılı'nda iç cephenin güçlü olması gerektiğine vurgu yapan Palabıyık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bu kongreyle aslında sivil alanda iç cephenin güçlenmesini sağlıyoruz. İç cephe güçlendiği müddetçe dış cepheye karşı verilecek mücadelenin de gücü ve dozu artacaktır. Terörsüz Türkiye Yüzyılı bütün farklılıkların bir araya geldiği, aynı zamanda bu farklılıkların herhangi bir sorun olmadan devam edebildiği bir düzendir. 50 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. 50 yıl sonra bunun sonuna geldik. Bu bizim için çok büyük bir fırsat. Türk siyasal hayatı özellikle terörizmin kendisini angaje etmeye çalıştığı süreçte çok uzun bir süre mücadele etti. İlk defa Türk siyasal hayatı, Terörsüz Türkiye'yi konuşacak. Akademide, sanatta, siyasette konuşacak. İlk defa TBMM terörsüz bir gündemle toplanacak. Bizim esas hayalimiz bu."

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mazhar Bağlı ise Terörsüz Türkiye projesinin atılması gereken en önemli adımlardan biri olduğuna değinerek "Türkiye 40 yıldan fazladır terörle mücadele ediyor. Türkiye, konuya bir güvenlik sorunu olarak çözüm aradı ancak bir netice elde edemedi. Bunun uluslararası, sosyolojik ve siyasal bir boyutunun olduğu açık bir şekilde görüldü. Son dönemdeki yapılan çalışma bu üç sac ayağını birlikte yürüten bir çalışma." değerlendirmesinde bulundu.

Terörsüz Türkiye için 1993'te Turgut Özal'ın, 2014'teki Çözüm Süreci ile AK Parti'nin girişimlerinin olduğunu hatırlatan Bağlı, "Bu süreçler ne yazık ki örgütün kanlı eylemleriyle sona erdi. Üçüncüsü şu anda devam eden bu süreçtir. Bunun çok önemli bir süreç olduğunu, Türkiye'yi deyim yerindeyse içinde bulunmuş olduğu kaotik ortamdan kurtaracak olan en önemli adımdır. Zira bu mesele Türkiye'yi pek çok alçıdan bloke eden, Türkiye'nin gücünü engelleyen bir sorundur." değerlendirmesinde bulundu.

Bağlı, Türkiye'nin kritik meselelerinden birinin çözümü konusunda yapılan bütün çalışmaların değerli olduğunu dile getirerek bu meselenin çözümü için kamuoyunun da desteğine ihtiyaç olduğunu sözlerine ekledi.

Gün boyu sürecek kongre, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda sonuç bildirgesinin okunmasıyla sona erecek.