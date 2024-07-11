İstanbul'da toplu taşımada öğrenci indirimine 30 yaş sınırı getirildi - Son Dakika
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İstanbul'da toplu taşımada öğrenci indirimine 30 yaş sınırı getirildi

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İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Temmuz ayı toplantısında alınan kararla, 30 yaşından gün almış kişilerin artık indirimli öğrenci kartını kullanamayacağı duyuruldu. 30 yaş üstü öğrencilere ise tam karta oranla yüzde 10 indirim sağlanacak.

11.07.2024 22:03
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Uğur GÜLBOY/ İSTANBUL, İBB Meclisi'nin Temmuz ayı olağan toplantılarının 3'üncüsü gerçekleştirildi. İstanbul'da, toplu taşımada öğrenci indirimine 30 yaş sınırı getirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Temmuz ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 1'inci Başkanvekili Nuri Aslan Başkanlığı'nda İBB Saraçhane binasında 15.00'da gerçekleştirildi. Ulaşımda İstanbul Kart yönetmeliği öğrenci tanımı değiştirildi.

TOPLU TAŞIMAYA 30 YAŞ SINIRI

İBB Meclisinde oy çokluğuyla alınan kararla, artık 30 yaşından gün almış kişiler yarı yarıya uygulanan indirimli öğrenci kartını kullanamayacak. 30 yaş üstü öğrencilere, tam karta oranla yüzde 10 indirim, aylık abonman ücretinde ise yüzde 82 indirim sağlanacak.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan, "SGK kayıtları görebilsek kim öğrenci kim değil anlaşılacak. Ama bu veriye ulaşma konusunda 2019'dan beri sıkıntı yaşıyoruz. 30 yaş üstü öğrencilerin yüzde 10 indirim hakkı olacak. 2019'dan sonra toplam öğrenci sayısı azalmasına rağmen 30 yaş üstü öğrenci sayısı hayatın olağan akışına aykırı şekilde 122 binden 270 bine yükseldi. Hayat pahalılığı gerekçesiyle İstanbullunun alım gücünün düştüğünü gösteriyor bu veriler" ifadelerini kullandı.

AKP Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz ise "Öğrencilikte yaşa takılanlar dile bir kategori yarattılar. Biz öğrenmenin yaşı yoktur diye biliyoruz ama İBB'ye göre var. 30 yaş sınırı neye göre belirlendi? Öğrencilerin cebindeki harçlığa göz dikecek kadar işler kötü. Çok övündüğünüz yurtlarınıza zam yapacak kadar durum kötü. İBB sıfırı tüketmiş durumda. Ben iki elimi kaldırarak 'hayır' diyeceğim. Öğrencileri de bu meseleye sahip çıkmaya çağırıyorum" diye konuştu.

İŞ ARAYANLAR GÜNDE 4 SEFER ÜCRETSİZ TOPLU TAŞIMA KULLANABİLECEK

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim öncesi vaatlerine dayanan 'İş Arayan İstanbulkart' teklifi oy birliğiyle kabul edildi. Bölgesel istihdam ofislerine iş başvurusu yapanların iş görüşmelerine giderken, 3 ay süreyle günde 4 seferlik ücretsiz toplu ulaşım desteği sağlanmasına karar verildi.

RİSKLİ BİNALAR İÇİN KİRA YARDIMI

İBB'nin, Hızlı Tarama Yöntemi ile en riskli grupta olduğunu tespit ettiği binalar için yaptığı kentsel dönüşüm kira yardımlarının 7 bin TL'ye çıkarılması kararlaştırıldı. Karara göre İstanbul'da ikamet edenlere 18 ay boyunca verilen aylık 4 bin 500 TL kira yardımı 7 bin TL olarak güncellenecek.

Diğer yandan; mecliste oy çokluğuyla verilen karara göre; 'Adli Yardım Fonu'nda yaşanan ödenek yetersizliği sorununu çözmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul Barosu iş birliğinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara adli yardım hizmeti sağlanacak.

İstanbul\'da toplu taşımada öğrenci indirimine 30 yaş sınırı getirildi
Kaynak: DHA

İstanbul, Ulaşım, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da toplu taşımada öğrenci indirimine 30 yaş sınırı getirildi - Son Dakika

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