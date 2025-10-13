Acil servisler dolup taşıyor! 100 hastadan 13'ü influenza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Acil servisler dolup taşıyor! 100 hastadan 13'ü influenza

Acil servisler dolup taşıyor! 100 hastadan 13\'ü influenza
13.10.2025 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, sonbaharın gelişiyle İstanbul'da üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış yaşandığını ancak bu durumun her yıl tekrarlayan mevsimsel bir tablo olduğunu belirtti. Güner "İnfluenza ve koronavirüs testlerinde de mevsimsel artış gözleniyor. İstanbul'da 100 hastadan sadece 13'ü influenza virüsüyle enfekte olmuş durumda" dedi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, sonbaharın gelişiyle İstanbul'da üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış yaşandığını ancak bu durumun her yıl tekrarlayan mevsimsel bir tablo olduğunu belirtti. Güner, kentteki üst solunum yolu vakalarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, her yıl olduğu gibi bu sene de beklendik tablonun ortaya çıktığını söyledi.

İstanbul'da üst solunum vakalarının halk sağlığı uzmanları tarafından erken uyarı sistemiyle birebir takip edildiğini belirten Güner, "İstanbul genelinde üst solunum yolu vakalarında bu ay geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8'lik bir artış var. Ancak bir önceki senelere göre aynı korelasyonu görüyoruz ve korkulacak bir durum olmadığını önceki verilerimizle karşılaştırarak fark edebiliyoruz." dedi.

"ANA PROBLEM VİRAL ENFEKSİYONLARIN ARTMASI"

Güner, üst solunum yolu enfeksiyonlarının artışında mevsim geçişleri ve okulların açılmasının önemli rol oynadığını vurgulayarak, "Yazdan sonbahara geçen güz aylarında ve bahar aylarının başında biz zaten mevsimsel artışlar bekliyoruz. Buradaki ana problem viral enfeksiyonların artması. Ayrıca okulların açılmasıyla beraber duyarlı popülasyonun, yani hasta olabilecek kişilerin daha çok yan yana gelmesi. Okullar açıldıktan sonra biz çocukların evlere bir solunum yolu enfeksiyonundaki etkenleri taşıdıklarını fark ediyoruz." diye konuştu.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun il sağlık müdürü olduğu dönemde okullarda hijyen eğitimleriyle ilgili çalışma başlattığını hatırlatan Güner, şöyle devam etti: "Çocuklara, bir sağlıkçı gibi davranarak birer sağlık elçisi olma bilincini kazandırıyoruz. Bu eğitimlerle biz çocuklarımız hasta olduklarında aynı okulda, sınıfta beraberce okul eğitimi alırlarken bu enfeksiyon sistematiğini kırmaları için el yıkamalarına, hijyene önem göstermelerini ve sınıfların sık sık havalandırılmasına dikkat etmelerini istiyoruz. Bunu çocuklara öğretip onların bu alışkanlıkları arkadaşlarına da kazandırmasını sağlıyoruz."

"ELLERİN SIK SIK YIKANMASI, ODANIN HAVALANDIRILMASI ÖNEMLİ"

Doç. Dr. Güner, üst solunum yolu enfeksiyonlarının genellikle hafif seyretmesine rağmen bazı gruplar için risk oluşturduğunu, bu nedenle bu grubun kendisini korumasının önemli olduğunu dile getirdi. Hijyen kurallarına herkesin dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Güner, "Hijyene dikkat edersek, toplu taşımalarda mesafemizi korursak bu dönemi daha rahat atlatabiliriz. Biz hastaysak başkalarına bulaştırmamak için maske takmamız, mesafemizi korumamız gerekiyor. Buradaki hassasiyet sadece kendimiz için değil, diğer vatandaşlarımız için de çok önemli. Bunun için sık sık ellerin yıkanması, odaların havalandırılması önemli." ifadelerini kullandı.

Güner, üst solunum yolu enfeksiyonlarının, viral enfeksiyon olduğu için karşılaştıkları etmenleri bildiklerini belirterek, şunları kaydetti: "İnfluenza ve koronavirüs testlerinde de mevsimsel artış gözleniyor. İstanbul'da 100 hastadan sadece 13'ü influenza virüsüyle enfekte olmuş durumda. Bunun dışında rinovirüsler, adenovirüsler gibi çeşitli viral enfeksiyonlar da üst solunum yolu enfeksiyonlarına neden olabiliyor. Yıllardan beri bu döneme hazırlıklı giriyoruz. Sonbahar ayları geldiğinde griple ilgili vakaların artacağını ve yatışların artacağını tahmin ederek bu tür sıkıntılarla karşılaşmamak için önceden hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Göğüs hastalıkları yataklarımızı, enfeksiyon servislerimizi bu konuda alarmlı tutuyoruz. Yoğun bakımla ilgili olası ihtiyaçlarımızı karşılamak için yedek rezervlerimiz hazır durumda. Vatandaşlarımız müsterih olsun, ihtiyaç halinde tedavi alması için yoğun bakımdan polikliniğe, servis yatağından aile hekimliğine kadar herhangi bir sıkıntı şu anda söz konusu değil."

Kaynak: AA

Abdullah Emre Güner, Koronavirüs, istanbul, Eğitim, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Acil servisler dolup taşıyor! 100 hastadan 13'ü influenza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esir takası öncesi skandal görüntüler İsrail’den Filistinli tutsaklara işkence Esir takası öncesi skandal görüntüler! İsrail'den Filistinli tutsaklara işkence
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail’in attığı imzanın arkasında durması sağlanmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in attığı imzanın arkasında durması sağlanmalı
Güllü’nün ölmeden önceki son anları ortaya çıktı Güllü'nün ölmeden önceki son anları ortaya çıktı
Akılalmaz olay Cipini tartıştığı kişinin üzerine sürdü Akılalmaz olay! Cipini tartıştığı kişinin üzerine sürdü
İki şehirler arası otobüs firması arasında kanlı husumet İki şehirler arası otobüs firması arasında kanlı husumet
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel’e sert tepki: Hiç mi hicap duymuyorsun Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e sert tepki: Hiç mi hicap duymuyorsun?

13:37
Gözünü kırpmadan izledi Ali Koç’u daha önce böyle görmediniz
Gözünü kırpmadan izledi! Ali Koç'u daha önce böyle görmediniz
13:10
Netanyahu, Mısır’da yapılacak Gazze zirvesine katılmayacak
Netanyahu, Mısır'da yapılacak Gazze zirvesine katılmayacak
12:44
Anıtkabir’deki törene damga vuran görüntü: Yavaş ve soruşturma izni isteyen başsavcı yan yana
Anıtkabir'deki törene damga vuran görüntü: Yavaş ve soruşturma izni isteyen başsavcı yan yana
11:39
Memur ve emekli zammında hesap değişti: Büyük hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz
Memur ve emekli zammında hesap değişti: Büyük hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz
10:42
Gazze’de tarihi görüntüler Hamas, 2. grup rehineleri teslim etti
Gazze'de tarihi görüntüler! Hamas, 2. grup rehineleri teslim etti
10:14
Elektrikte yeni dönem Faturalar cep yakacak
Elektrikte yeni dönem! Faturalar cep yakacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2025 13:50:41. #7.12#
SON DAKİKA: Acil servisler dolup taşıyor! 100 hastadan 13'ü influenza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.