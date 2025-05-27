İstanbul\'da Uyuşturucu Operasyonu: 279 Gözaltı

İstanbul'da 5 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 279 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 254'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda 100 kilonun üzerinde uyuşturucu madde ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretine karşı yürütülen çalışmalar kapsamında 20-23 Mayıs tarihleri arasında Bağcılar, Beşiktaş, Esenyurt, Maltepe ve Pendik ilçelerinde operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 279 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 94 fişek, 5 bin 224 uyuşturucu hap ve 102 kilo 918 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 254'ü işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. 25 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeler İstanbul Emniyeti Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi. Sergide konuşan İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Sokak sokak cadde cadde sokak satıcılarına karşı mücadelemiz sürüyor. İster uluslararası boyutta olsun, ister sokak satıcıları olsun gençlerimizi geleceğimizi zehirleyen tacirlerle mücadelemiz devam edecektir" dedi.