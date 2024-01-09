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İstanbul'da Yağışlı Hava Trafik Yoğunluğunu Artırdı - Son Dakika
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İstanbul'da Yağışlı Hava Trafik Yoğunluğunu Artırdı

İstanbul'da sabah saatlerinde yağışlı havanın etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. Avrupa Yakası D-100 kara yolunda Avcılar, Bahçelievler, Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy mevkilerinde trafik ağır ilerliyor. Anadolu Yakası'nda ise Kadıköy ile Kartal arasında her iki yönde trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası'nda saat 09.00'da trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak ölçüldü.

İstanbul\'da Yağışlı Hava Trafik Yoğunluğunu Artırdı
09.01.2024 - 09:29,
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Kentte, yağışlı havanın da etkisiyle sabah saatlerinde trafik yoğunluğu arttı.

Avrupa Yakası D-100 kara yolunda Avcılar, Bahçelievler, Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy mevkilerinde trafik ağır ilerliyor. TEM Otoyolu Kağıthane mevkisinde de trafik yoğunluğu oluşurken, otoyolun bağlantı yollarında da araçlar ağır seyrediyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası geçişlerinde de araçlar yavaş ilerliyor.

Anadolu Yakası D-100 kara yolunda Kadıköy ile Kartal arasında her iki yönde trafik yoğunluğu yaşanırken, TEM Otoyolu'nda da Ataşehir, Ümraniye ve Kavacık mevkileri ile Çamlıca gişelerde de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Öte yandan kentte bazı otobüs ve metrobüs duraklarında da işe giden vatandaşların yoğunluk oluşturduğu görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası'nda saat 09.00'da trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak ölçüldü.

Kaynak: AA
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