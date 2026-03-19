İstanbul\'da Zimem Defteri Geleneği Devam Ediyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

19.03.2026 18:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da ihtiyaç sahiplerinin borçları hayırseverlerce kapatıldı; 32 bin aileye 73.5 milyon TL yardımı yapıldı.

OSMANLI döneminden gelen, ihtiyaç sahiplerinin borçlarının ödendiği 'Zimem defteri' geleneği İstanbul Valiliği öncülüğünde hayırseverler tarafından sürdürülüyor. Bu yıl 39 ilçede 2 bin 150 bakkalda bulunan 32 bin 345 ailenin toplam 73 milyon 500 bin liralık veresiye borcu kapatıldı. Uygulama sırasında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, " bizim asli vazifemiz; fakir fukaranın, garip gurebanın derdine çare bulmak. Bunu bazen kamu imkanlarıyla yapıyoruz, bazen de sivil toplum kuruluşları, hayırseverler ve diğer kaynaklarla yapmaya gayret ediyoruz. Allah iyi insanların sayılarını arttırsın. Şimdiden bütün hemşehrilerimizin bayramını tebrik ediyorum" dedi.

Osmanlı döneminden gelen, ihtiyaç sahiplerinin borçlarının ödendiği 'Zimem defteri' geleneği İstanbul Valiliği öncülüğünde STK'lar ve hayırseverler tarafından sürdürülüyor. Hayırseverler, Ramazan süresince İstanbul'un 39 ilçesindeki 2 bin 150 bakkalda 32 bin 345 ailenin borcunu kapattı. Toplam 73 milyon 500 bin lira borç ödendi. İstanbul Valisi Davut Gül, uygulama kapsamında Ramazan ayının son gününde de Fatih, Sancaktepe, Beykoz, Kağıthane, Güngören, Bayrampaşa, Esenler ve Küçükçekmece ilçelerindeki bakkalları ziyaret etti. İlçe kaymakamları ve hayırseverlerin de eşlik ettiği ziyaretlerde, mahalle bakkallarındaki veresiye defterleri incelenerek borçların tamamı ödendi.

'HEMŞEHRİLERİMİZİ BORÇSUZ OLARAK BAYRAMA KAVUŞTURMAK İSTİYORUZ'

Uygulamada konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Sizler ile birlikte İstanbul Valiliği'nin koordinasyonunda kaymakamlarımızla, hayırseverlerimizle birlikte, 'Zimem Defteri' uygulamamızı yaptık. Hemşehrilerimizin bakkallara olan borçlarını ödemeye gayret ediyoruz. Bunun birkaç amacı var; birincisi Ramazan yardımlaşma demek, paylaşma demek. Bayrama girerken hemşerilerimizi borçsuz olarak bayrama kavuşturmak istiyoruz. İkincisi, hayırseverlerimizin bizlere emanet ettiği kaynakları uygun bir şekilde, şeffaf bir şekilde yerine ulaştırmış oluyoruz. Muhtarımızdan, kaymakamımızdan, sosyal hizmet uzmanlarımızdan bir ekip, tespit edilen borcu tutanak karşılığında teslim alıyor ve parayı ödeyerek hayır sahibine 'Şu kadar lira şu bakkala ödendi' diyor" şeklinde konuştu.

'BİZİM ASLİ VAZİFEMİZ FAKİR FUKARANIN DERDİNE ÇARE BULMAK'

Vali Gül, "Arkamızda görüldüğü gibi de afişimizi asıyoruz. Borcu olan kişiler borcunun ödendiğini bu saat itibariyle görmüş oluyorlar. Dolayısıyla da hem hayırsahiplerinin yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmış oluyoruz, hem sağ elin verdiğini sol el görmemiş oluyoruz, hem Zimem Defteri geleneğini yaşatmış oluyoruz. Hem de bizim asli vazifemiz; fakir fukaranın, garip gurebanın derdine çare bulmak. Bunu bazen kamu imkanlarıyla yapıyoruz, bazen de sivil toplum kuruluşları, hayırseverler ve diğer kaynaklarla yapmaya gayret ediyoruz. Allah iyi insanların sayılarını arttırsın. Şimdiden bütün hemşehrilerimizin bayramını tebrik ediyorum" dedi.

'MAHALLENİN 141 BİN LİRA BAKİYE BORCU VALİLİK TARAFINDAN KAPANDI'

Bakkal Ferdi Sungur, "Mahallenin toplam 141 bin lira borcu vardı. Hepsi valilik tarafından kapandı. Herkes çok sevinecek, mutlu olacaklar. Şu an bir kişinin haberi var; o da burada biz toplarken gördü. Eve gitti, direkt evdekilere haber verdi, sevinçle beni direkt aradılar. Çok güzel bir uygulama. Herkes buna çok seviniyor. Biz önceden de ufak miktarlarla yapmıştık, o an bile mesela adam bakiyesini kapattığımızı öğrenince eve gidiyor, tekrar geliyor teşekkür etmek amaçlı. Herkes için çok iyi oluyor" ifadelerini kullandı.

'VALİMİZ VERESİYE BORÇLARINI KAPATARAK VATANDAŞIMIZA ÇİFTE BAYRAM YAŞATTI'

Bakkal Ferdi Sungur, "Biz de sevinçliyiz, 141 bin liranın içinde 40 ailenin borcu silinecek. Onlar da sevinçle karşılayacak. Çok güzel bir duygu. Bu dönemde kolay kolay veresiye işleri olmuyor. Biz elimizden geldiği kadar yardım ediyoruz. İster istemez yeri geliyor bekliyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum, ödeyenin de kesesine bereket. Valimiz veresiye borçlarını kapatarak vatandaşımıza çifte bayram yaşattı" dedi.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Yerel Yönetim, İstanbul, Kültür, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 19:01:51. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.