İstanbul\'daki Kürt Seçmenlerin Eğilimleri Araştırılıyor

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimleri yaklaşırken, araştırma kuruluşları, siyasi analistler ve sosyologlar, İstanbul'daki Kürt seçmenlerin eğilimlerini analiz etmeye devam ediyor. Kürt Z kuşağı üzerine yaptığı çalışmalarla bilinen Spectrum House Araştırma Merkezi Genel Direktörü ve sosyolog Azad Barış, "Kürt Z kuşağı, kendi kültüründen utanmıyor ve baskıya karşı da bir şekilde direnç gösteriyor. Gitarını alıp sokakta Çevraşam şarkısını çalabiliyorlar. Bu nedenle yerel dinamiklerden hareketle aslında evrensel değerler merkezine en yakın kim duruyorsa, oyunu ona verecekler. Ağırlıklı ekseriyetin İmamoğlu'na vereceğini düşünüyorum, çünkü DEM'in İstanbul'u kazanmayacağını çok iyi biliyor" dedi. Kürt dindarların da İmamoğlu'na karşı önyargısı olmadığını belirten Barış "Araştırmalarımıza göre İstanbul seçimlerinde İmamoğlu 4 puan önde gidiyor" dedi.
Yerel seçimlere iki haftadan az bir süre kala İstanbul'da Kürt seçmenin eğilimleri de uzmanlar tarafından analiz edilmeye devam ediyor. Kürt Z kuşağı üzerine yaptığı çalışmalarla bilinen Spectrum House Araştırma Merkezi Genel Direktörü ve sosyolog Azad Barış, İstanbul seçimleri üzerine yaptığı araştırma hakkında bilgi verdi. Barış'a göre, Kürt Z kuşağının İstanbul seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nu destekleyecek. Azad Barış, "Kürt Z kuşağı, kendi kültüründen utanmıyor ve baskıya karşı da bir şekilde direnç gösteriyor. Gitarını alıp sokakta Çevraşam şarkısını çalabiliyorlar. Bu nedenle yerel dinamiklerden hareketle aslında evrensel değerler merkezine en yakın kim duruyorsa, oyunu ona verecekler. Ağırlıklı ekseriyetin İmamoğlu'na vereceğini düşünüyorum, çünkü DEM'in İstanbul'u kazanmayacağını çok iyi biliyor" diye konuştu.
KENT PROBLEMLERİNİN YANI SIRA 2028'İ DE DÜŞÜNEREK OY VERECEK
Barış şunları söyledi:
"İstanbul Kürtleri hangi kaygılarla gidecek? Tabii ki, kentin problemlerinden hareketle bunu yapacaklar. İlk etapta, ulaşım, ekonomi, kentsel dönüşüm ve diğer bütün insanları ilgilendiren sorunlar gibi meseleler ön planda. Ancak bunları aşan bir boyut var. Kürtlerin, tabii ki herkes gibi barışa ihtiyacı var, ancak Kürt meselesinin çözülmesi, bu sorunun ortadan kaldırılması ve toplumsal barışın sağlanması için bütün Kürtlerin beklentileri var. Dolayısıyla, İstanbul seçimleri sadece yerel bir seçim olarak değil, yerel meseleleri aşan bir seçim olarak görülüyor. İstanbul'u kazanan, Türkiye'yi kazanır mantığıyla hareket ederek, 2028'e yönelik oy vereceğini düşünüyorum."
İMAMOĞLU MUHAFAZAKAR KÜRTLERİ DE ETKİLİYOR, 4 PUAN ÖNDE
Kürt dindarların İmamoğlu'na karşı ön yargısı olmadığını belirten Barış "Araştırmalarımıza göre İstanbul seçimlerinde İmamoğlu 4 puan önde gidiyor. İmamoğlu'na karşı Kürt dindarların bir ön yargısı olduğunu düşünmüyorum. Daha önce yaptığınız spesifik çalışmalar da bunu gösterdi. İstanbul Kürtleri hangi kaygılarla gidecekler? AK Parti seçmeninin önemli bir kısmının da aslında İstanbul'u İmamoğlu'nun yönetmesini istiyor. Bizim elde ettiğimiz verilere göre, çok net bir şekilde belirlenen bir durum var. Ak Parti seçmenlerinin yaklaşık olarak üçte biri İmamoğlu'nun kenti bireysel olarak yönetmesini istiyor, ancak bu isteğe rağmen oy vermiyorlar. Örneğin, DEM Parti seçmenlerinin yüzde 70'i İmamoğlu'nun kenti yönetmesini tercih ediyor. Bu tercihin sebebi, İmamoğlu'nun elde ettiği başarıların olumlu etkilerinin farkında olmalarıdır" dedi.
AK PARTİ'NİN KÜRT OYLARI GERİLEDİ
Spectrum House Araştırma Merkezi Genel Direktörü ve sosyolog Azad Barış, kayyum uygulamaları ve güvenlikçi politikalar nedeniyle AK Parti'nin Kürt seçmenler açısından gerilediğini belirtti. Daha önce yüzde 25'lerde olan oy oranının şimdi yüzde 16'lara kadar düştüğünü ifade etti. Özellikle batı illerinde bu düşüşün belirgin olduğunu vurguladı.
AZAD BARIŞ KİMDİR?
Dr. Azad Barış, Leuphana Lüneburg Üniversitesi ve Ruhr Üniversitesi'nde Felsefe alanında doktora eğitimi almıştır. Akademik serüvenine Hamburg Üniversitesi'nde Siyasal Bilimler ve İktisadi Fakültesinde araştırma görevlisi olarak görev yaptı. Azınlıkların kültürel antropolojisi ve inanç kökenleri üzerine kapsamlı araştırmalarıyla tanınan Barış, 2021 yılından bu yana Spectrum House Düşünce ve Araştırma Merkezi'nde Genel Direktör olarak görev yapıyor. Spectrum House, Kürt Z kuşağının eğilimleri üzerine yaptığı araştırmalarla da tanınıyor.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'daki Kürt Seçmenlerin Eğilimleri Araştırılıyor - Son Dakika
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