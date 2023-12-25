İstanbul Edebiyat Festivali Filistin Temalı Başladı

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi tarafından 15. kez düzenlenen "İstanbul Edebiyat Festivali", 29 Aralık'a kadar edebiyatseverlerle buluşacak.

Sultanahmet Kızlarağası Medresesi'nde gerçekleştirilen festivalin açılış töreninde TYB Kurucu ve Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan, bu yıl "Filistin" temalı bir edebiyat festivalinin yapılmasının güzel bir başlangıç olduğunu belirterek, Filistin konusunun kültür, sanat ve sinema gibi her alanda yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi.

Doğan, konuşmasında Gazze'de yaşananları Çanakkale'ye benzeterek, "Eğer Çanakkale şehitleri olmasaydı, Çanakkale hafızamızda bu kadar canlı kalmayacaktı. Tabii biliyoruz ki Çanakkale'yle ilgili kütüphane dolusu eser var. Bunların içinde şiirler, edebi metinler, incelemeler var. Ama Akif'in (Mehmet Akif Ersoy) mısraları Çanakkale'nin ruhunu zihnimizde diri duruyor." dedi.

Bu anlamda Filistin edebiyatına dair Türkiye'de daha çok eser yayınlanmasının bir ihtiyaç olduğuna işaret eden Doğan, Edebiyat Festivali'nin ilk günden bu yana başarıyla devam etmesinden dolayı memnuniyetini de dile getirdi.

"Filistin'in edebiyatını, kültürünü, musikisini, sinemasını her daim Türkiye'de canlı tutmamız gerekiyor"

TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı da Filistin davasının kültürel cephesini boş tutmamak adına bir şeyler yapmaya çalıştıklarını dile getirerek, "Filistin'in kültür cephesinde Türkiye'de ödevimizi, görevimizi hakkıyla yerine getirdiğimiz söylenemez. Maalesef Türkiye'de Filistin, ancak olaylar şiddetlendiğinde gündeme geliyor. Oysa Filistin'in edebiyatını, kültürünü, musikisini, sinemasını her daim Türkiye'de canlı tutmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Filistin'de yaşananlara karşı herkesin kayıtsız kalmaması gerektiğinin de altını çizen Bıyıklı, şunları kaydetti:

"Bugün Gazze'de Kassam Tugayları hangi dirençle zalimlere karşı direniyorsa, Türkiye'deki edebiyatçılar da aynı dirençle yazmak, söylemek ve konuşmak zorunda. Biz Filistin'in edebiyatını diri tuttukça Filistin'i anlatan eserleri Türkiye'de tanıttıkça ve bundan sonra biz de Filistin'i yazdıkça Filistin ebediyen yaşamaya devam edecek."

Bıyıklı, konuşmasında ayrıca 15. İstanbul Edebiyat Festivali'nin 20.'sinin, 25.'sinin özgür bir Kudüs ve Filistin'de düzenlenmesi temennisinde bulundu.

"Bugün Gazze'de direnen, savaşan halkımız bunları asla unutmayacak"

Festivalin onur konuğu olan ünlü Filistinli edebiyatçı İbrahim Nasrallah ise ülkesinin ilk günden bu yana hiçbir zaman mücadelesinden vazgeçmediğine dikkati çekerek, "75 yıldır öldürülen ama öldürülmeyi kabul etmeyen bir halkın adıyla sizleri selamlıyorum. Bütün muhasaralara rağmen bu halk ölmeyi ret etti. Çünkü bu halk ölemez." diye konuştu.

Nasrallah, Filistin'in her zaman edebiyatçılarıyla onur duyduğunu ve onurlandırıldığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün bana verdiğiniz ödülle beni şereflendirmenizle, aslında Filistin halkını ödüllendiriyorsunuz. Bu çok büyük bir ödül ve bu takdiri asla unutmayacağız. Bugün Gazze'de direnen, savaşan halkımız bunları asla unutmayacak. Sizin bu destekleriniz atan bir yürek için bizleri daima sevindirecektir. Bütün şehitlerimiz için ki onlar ölü değil, hayattadırlar bu mücadelemiz her daim sürecek."

Açılış töreninde ayrıca Nasrallah'ın yanı sıra Filistin edebiyatının Türkiye'de tanınması noktasında hizmetlerinden ötürü Peren Birsaygılı Mut'a, Filistin edebiyatının önemli şairlerinden Zuheyir Ebu Şeyb adına Servet Sena Çelik'e, Mahmut Şukayır'ın adına Filistinli yazar Kassam El Halil'e ödül takdim edildi.

Törende ayrıca Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri musiki dinletisi sundu.

Bir hafta boyunca Rami Kütüphanesi'nde misafirlerini ağırlayacak 15. İstanbul Edebiyat Festivali'nin programları, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi'nin sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.