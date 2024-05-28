İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri\'nin basın açıklamasına polis müdahalesiyle ilgili dava görülecek

Güncel

09.15- İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri'nin "Deprem değil, rantçı düzen öldürdü" başlığıyla yapmak istediği basın açıklamasına polis müdahalesiyle ilgili davanın duruşması İstanbul Anadolu Adliyesi 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Duruşma öncesi basın açıklaması yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

10.45 - 12.45 - 13.30- TBMM'de MHP, DEM Parti, CHP Grup Toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI- ANKARA)

10.30 - 81 ilin servis araçları esnaf odası başkanları, Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası önünde, kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında servis hizmetinin kaldırılması kararına ilişkin "Servisime Dokunma" konulu basın açıklaması yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

11.00 - Eğitim-Sen, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" isimli yeni müfredata karşı, siyasi partiler ve demokratik kitle örgütleri ile birlikte yürütülecek ortak mücadele programı hakkında sendika genel merkezinde basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

11.00 - Mersen işçileri Fransa Başkonsolosluğu önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

11.00 - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nu bilgilendirecek. (TBMM)

12.30 - "Hepsini Alacağız Kampanya Grubu" 1 Mayıs eyleminde tutuklananların aileleriyle TBMM Çankaya Kapısı'nda basın açıklaması yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ- ANKARA)

14.00 - 16.00 - Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 162. kuruluş yıl dönümü törenine katılacak. Milli Güvenlik Kurulu, Erdoğan başkanlığında toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

15.00 - TBMM Genel Kurulunda, Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak. (TBMM)

15.00 - TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu'nda Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu sunum yapacak. (TBMM)

15.00 - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, MYK toplantısı sonrası basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

16.00 - Sağlık Sendikaları Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimlik önünde "Kamuda liyakat çalışan için adalet" başlıklı basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ -İZMİR)

EFES-2024 tatbikatı kapsamında Savunma Sanayi Sergisi düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...