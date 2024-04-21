İstanbul, Eskişehir, İzmir ve Kayseri\'de DEAŞ operasyonu: 36 şüpheli yakalandı

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEAŞ terör örgütüne yönelik İstanbul, Eskişehir, İzmir ve Kayseri'de gerçekleştirilen "Bozdoğan-27" operasyonlarında, 36 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince İstanbul, Eskişehir, İzmir ve Kayseri' olmak üzere 4 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendiğini duyurdu.
36 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlar sonucu pompalı tüfekler, ruhsatsız tabancalar, çok miktarda döviz ve Türk lirası ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; ülkemizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.
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