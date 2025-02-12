İstanbul Kent Üniversitesi 7. Eğitim ve Kariyer Fuarı'nda Aday Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika
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İstanbul Kent Üniversitesi 7. Eğitim ve Kariyer Fuarı'nda Aday Öğrencilerle Buluştu

İstanbul Kent Üniversitesi 7. Eğitim ve Kariyer Fuarı\'nda Aday Öğrencilerle Buluştu

İstanbul Kent Üniversitesi, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen 7. Eğitim ve Kariyer Fuarı'na katıldı. Üniversite, aday öğrencilere kampüs hayatını tanıttı ve çeşitli seminerlerle eğitim fırsatlarını anlattı. VR Kampüs Turu ile öğrenciler, sanal ortamda üniversiteyi keşfetme imkanına sahip oldu.

12.02.2025 16:29  Güncelleme: 16:30
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İSTANBUL Kent Üniversitesi, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde bu yıl 7'ncisi düzenlenen İstanbul Eğitim ve Kariyer Fuarında aday öğrencilerle bir araya geldi. Üniversite, fuar alanında kampüs yaşamını yansıtan özel bir alan oluşturarak aday öğrencilere gerçek bir üniversite atmosferi sundu. Öğrencilerden yoğun ilgi gören stantta, üniversitenin eğitim fırsatları ve olanakları tanıtıldı, akademisyenler tarafından bilgilendirici seminerler gerçekleştirildi.

Fuara, 15 tanıtım uzmanı ve 40 kişilik akademik kadrodan oluşan toplam 55 kişilik bir ekip ile katılan İstanbul Kent Üniversitesi, aday öğrencilere lisans ve ön lisans programları hakkında detaylı bilgiler sundu.

Fuar kapsamında akademisyenler, aday öğrencilere yönelik "Sağlıkta Gelecek" konulu bir seminer gerçekleştirdi. Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Muhammet Emin Çam tarafından verilen seminerde, farklı bölümlerden akademisyenler de yer aldı. Öğr. Gör. Ezgi Önal (Hemşirelik), Dr. Öğr. Üyesi Sibel Emiroğlu (Diş Hekimliği), Öğr. Gör. Birgül Sena Mayda (Psikoloji), Dr. Öğr. Üyesi Emine Nur Demircan (Fizyoterapi ve Rehabilitasyon), Öğr. Gör. Gülşah Gün (Acil ve İlk Yardım) ve Öğr. Gör. Ayhan Üğüden (Tıbbi Laboratuvar Teknikleri) aday öğrencilerle kendi alanları hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Üniversitenin Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (KÜYEM) de fuarda yer alarak, bireylerin kariyer gelişimini destekleyen eğitim programları hakkında bilgilendirme yaptı. Kent Diş Hastanesi standı ise aday öğrencilere, üniversitenin sağlık alanındaki olanaklarını tanıtma fırsatı sundu.

Aday öğrenciler için en dikkat çeken deneyimlerden biri de VR Kampüs Turu oldu. Sanal gerçeklik gözlükleri ile öğrenciler, İstanbul Kent Üniversitesi'nin kampüslerini dijital ortamda gezerek eğitim alacakları ortamı yakından keşfetme fırsatı buldu.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Teknoloji, İstanbul, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Kent Üniversitesi 7. Eğitim ve Kariyer Fuarı'nda Aday Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika

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