İstanbul Merkezli Mahzen-28 Operasyonunda 41 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen "Mahzen-28" operasyonunda, yasa dışı silah imalatı ve kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 41 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, yasa dışı silah imalatı ve ticareti yapan organize suç örgütlerinin tespiti ve deşifresine yönelik çalışmalar sonucu 18 Nisan'da gözaltına alınan 41 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, İstanbul Anadolu Adliyesine gönderildi.
Operasyonlarda ve ara yakalamalarda ele geçirilen 3 uzun namlulu tüfek, 236 otomatik silah, 340 otomatik silah parçaları, 251 üst gövde, 287 dipçik, 2 bin 572 namlu, 110 şarjör, 1017 tabanca, 190 tabanca üst sürgü takımı, 682 tabanca namlusu, 2 bin 5 tabanca gövdesi, 827 sürgü, 153 kabza, 435 tabanca seri aparatı, 2 alt-üst silah kalıbı, 5 bin fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 200 bin lira ile muhtelif sayıda silah, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde sergilendi.
Öte yandan, ekiplerin geçen yıl ağustosta Kağıthane'de uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik baskında polis memuru Hakan Telli'nin şehit edildiği olay başta olmak üzere farklı olaylarda benzer türde silahla karşılaşmaları üzerine İstanbul, Ankara ve Antalya'da silah üretimi yapılan iş yerlerine de operasyon düzenlendiği öğrenildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 18 Nisan'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Mahzen-28" operasyonları kapsamında İstanbul, Ankara, Antalya, Düzce, Eskişehir, Kocaeli, Mersin, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Yalova'da yasa dışı silah imalatı ve kaçakçılığı yapan 41 şüphelinin gözaltına alındığını bildirmişti.
Yerlikaya, şüphelilerin, yasa dışı silah üretimi ve ticareti yaptıkları, çok miktarda silahı bütün ve parça halinde naklettikleri ve organize suç örgütleri ile narkotik suç örgütlerine silah temin ettiklerinin tespit edildiğini açıklamıştı.
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