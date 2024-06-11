İstanbul Photo Awards Talks etkinliği gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul Photo Awards Talks etkinliği gerçekleştirildi

İstanbul Photo Awards Talks etkinliği gerçekleştirildi

İstanbul Photo Awards jüri üyesi Yuri Kozyrev'in katıldığı etkinlikte, fotoğrafçılık deneyimleri ve tecrübeleri paylaşıldı. Sergi kapsamında düzenlenen söyleşide Kozyrev'in foto muhabirliğindeki bağlılık ve çalışmaları vurgulandı.

11.06.2024 15:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Photo Awards jüri üyesi Yuri Kozyrev, usta fotoğrafçıların tecrübelerini aktardığı "İstanbul Photo Awards Talks" etkinliğine katıldı.

Yarışmanın 10. yılında Rami Kütüphanesinde açılan sergi kapsamında düzenlenen söyleşinin moderatörlüğünü, Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Arif Hüdaverdi Yaman yaptı.

Kozyrev'in foto muhabirliğinde olağanüstü bir kariyeri olduğunu ve son 30 yıldaki büyük çatışmaların çoğunu takip ettiğini belirten Yaman, "Bence Kozyrev'in çalışmalarını diğer foto muhabirlerinden farklı kılan şey, işlerine çok yüksek bağlılık göstermesidir." dedi.

Yarışma jürisinde yer almaktan onur duyduğunu aktaran Kozyrev ise bilgi, deneyim ve fotoğrafçılık hakkındaki düşüncelerin paylaşılmasının önemli olduğuna inandığını söyledi.

Yuri Kozyrev, uzun yıllar Irak'ta sıkışıp kalmış bir fotoğrafçı olarak tanındığını ve bunu değiştirmek istediğini vurgulayarak, çatışma bölgesi dışında da iyi işler çıkardığını, bunlarla da öne çıkmak istediğini kaydetti.

Fotoğraflardan bir seçki eşliğinde meslek hayatı boyunca edindiği tecrübeleri anlatan Kozyrev, "Yıllar önce fotoğrafçılığa ilk başladığımda, kendimi asla foto muhabiri olarak görmüyordum. Her genç fotoğrafçı gibi hapishane, akıl hastanesi, yetimhane gibi yerlere gitmeye çalışıyordum. Bu çok tipik bir yaklaşım." şeklinde konuştu.

"Savaştan önce Irak'ta olmayı başardım"

Ailesinde gazetecilik yapanlar olduğu için bu alana yöneldiğini sözlerine ekleyen Kozyrev, fotoğraflarını yarışmaya gönderme fikrini de eşinin verdiğini dile getirdi.

Kozyrev, 2002'de Irak'a gitmesi teklif edildiğinde bölgeye dair çok az şey bildiğini, Iraklıların gündelik hayatını fotoğraflamasının istendiğini, o gün bunu büyük bir şans olarak gördüğünü vurguladı.

Vize başvurusu yaptığında olumlu cevap aldığını ifade eden usta fotoğrafçı, "Savaştan önce Irak'ta olmayı başardım ve savaşın çıkacağını bilmeden bağlantılar kurdum. Orada yaşadım. Görevde olmadığım halde 3 ay Irak'ta kaldım. Çünkü orada daha fazla zaman geçirmenin ilginç olduğunu düşündüm. Sonra büyük hikaye için hazırlanmaya başladım ve bunun benim hikayem olacağını biliyordum." dedi.

Soru cevap kısmıyla devam eden etkinliğe, yarışmada ödül alan ünlü fotoğrafçılar ile basından özel davetliler de katıldı.

İstanbul Photo Awards 2024

AA'nın düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması İstanbul Photo Awards'a bu yıl 20 binden fazla fotoğraf başvurusu oldu ve 10 kategoride 32 fotoğrafçı ödül kazandı.

Bu yıl Turkcell'in iletişim sponsorluğunda düzenlenen yarışmaya, Sony ödül sponsoru, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) yurt dışı etkinlik sponsoru, Türk Hava Yolları (THY) ise hava yolu sponsoru olarak destek veriyor.

Haber, spor, çevre, portre ve günlük yaşam dallarında tekil ve seri fotoğrafların değerlendirildiği yarışmanın 10. yılının ilk sergisi, 23 Haziran'a kadar Rami Kütüphanesi F3 salonunda ziyaret edilebilecek.

Sergide, İsrail'in Filistin'de sürdürdüğü saldırılardan "Asrın Felaketi" olarak adlandırılan Türkiye depremine, Meksika suç örgütlerinden Afganistan mülteci kamplarına, Nijerya'daki plastik kullanımından Sri Lanka'da çöplüğe dönen fillerin yaşam alanlarına, Japonya'daki dünya yüzme şampiyonasından Wimbledon tenis turnuvasına, Hindistan'daki ayrımcılıktan İspanya sularında hayatını kaybeden göçmenlere kadar, geçen yılın küresel olaylarını ele alan fotoğraflar yer alıyor.

Kaynak: AA

İstanbul, Sanat, Etkinlik, Medya, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Photo Awards Talks etkinliği gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:18 Dervişoğlu’ndan Akşener’in paylaşımına yorum: İYİ Parti’ye düşmanlık bize sadece güç verir Dervişoğlu'ndan Akşener'in paylaşımına yorum: İYİ Parti'ye düşmanlık bize sadece güç verir
23:08 Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu
22:54 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası
21:43 Hamas, ABD Başkanı Biden’ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi Hamas, ABD Başkanı Biden'ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP’den ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP'den ilk açıklama
00:18 İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel’in birbirlerine verdiği hediyeler İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel'in birbirlerine verdiği hediyeler
23:31 Fenerbahçe’de ilk ayrılık Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti
21:57 Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal’a Dursun Özbek sahip çıktı Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal'a Dursun Özbek sahip çıktı
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’ten açıklama var Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten açıklama var
20:46 Hakan Fidan’la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli Hakan Fidan'la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli
20:44 Dursun Özbek’ten Erden Timur’a sitem: Galatasaray’a küsmesi son derece yanlış Dursun Özbek'ten Erden Timur'a sitem: Galatasaray'a küsmesi son derece yanlış
20:39 İstanbul’a yeni tramvay hattı geliyor Proje İBB Meclisi’nden geçti İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor! Proje İBB Meclisi'nden geçti
20:17 Bakan Koca’dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil Bakan Koca'dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 05:49:25. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul Photo Awards Talks etkinliği gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement