İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğrencilerinin Gözünden İstanbul Sergisi

İstanbul Ticaret Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü 1'inci sınıf öğrencilerinin objektifinden yansıyan 'Gençlerin Gözünden Işık, Renk, Doku ve İstanbul' konulu fotoğraf sergisi İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yeni Camii Hünkar Kasrı'nda sanatseverlerle buluştu. Sergide Galata Köprüsü'ndeki balıkçılardan mahalle esnaflarına, Boğaziçi'nden camiilere kadar İstanbul'un dokusunu oluşturan özgün fotoğraflar yer alıyor. Sanatseverler 28 Ocak tarihine kadar 10.00-19.00 saatleri arasında sergiyi ziyaret edebilecek. İstanbul'un tarihi ve modern mekanlarında çekilen 55 fotoğraf, 'Gençlerin Gözünden Işık, Renk, Doku ve İstanbul' adıyla İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yeni Camii Yeni Cami Hünkar Kasrı'nda sanatseverlerle buluştu. Sergi, İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim görevlisi ve fotoğraf sanatçısı Metin Yener'in hazırladığı proje çerçevesinde düzenlendi. Medya ve İletişim Bölümü 1'inci sınıf öğrencilerinin şehrin dokusuna yaptığı ışık ve renk yolculuğundan elde edilen fotoğraflarla hazırlandı. Serginin açılış töreni İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. İsrafil Kuralay, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhamit Avşar, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Yakup Köç, İstanbul Ticaret Odası Meclis ve Komite üyeleri, İTO Genel Sekreteri Prof. Dr. Nihat Alayoğlu, İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Öğretim Görevlisi Gazeteci Metin Yener ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti. KURALAY: GERÇEKTEN ÇOK GÜZEL İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. İsrafil Kuralay, 'Bu mekan benim için çok ayrı bir anlam ifade ediyor. Bugün İstanbul Ticaret Üniversitesi olarak burada daha farklı bir anlam ve önem ifade ettiğinin altını çizmek istiyorum. Biraz önce fotoğrafların bir kısmını görme imkanım oldu, gerçekten çok güzel. Metin hocamı ve arkadaşları tebrik ediyorum. Yıllarca fotoğraf çekmiş bir kardeşiniz olarak söylüyorum İstanbul gerçekten güzel ama sizin objektifinizle daha güzel olmuş, tebrik ediyorum. Böyle güzel bir sergiye imkan verdiği için İTO'ya çok teşekkür ediyorum' dedi. KÖÇ: İSTANBUL'UN ÇOK GÜZEL KARELERİNİ ÇEKMİŞLER İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Yakup Köç ise ?Ticaret Odası olarak biliyorsunuz ayda 1 defa Hünkar Kasrı'mızda çeşitli sergiler yapıyoruz. Dolayısıyla iş dünyası olarak sanata sanatçıya desteklerimizi biliyorsunuz, bugün bununla ilgili de bir aradayız. Bugün özel bir sergimiz var. Bugünün özelliği bir fotoğraf sergisi, Metin Yener hocam ve kıymetli öğrencilerimiz İstanbul'un çok güzel karelerini çekmişler. Emekleri ve çalışmaları için hepsine teşekkür ediyorum, sergimizin hayırlı olmasını diliyorum? ifadelerini kullandı. REKTÖR AVŞAR: MESLEKLE İLGİLİ KENDİLERİNİ GÖSTERME FIRSATI ELDE ETTİLER İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdülhamit Avşar da ?Önemli bir etkinlik, biz teoriyi uygulamayla güçlendirmeye yönelik bir eğitim modeli uyguluyoruz. Bu da Medya ve İletişim Bölümünde 1'inci sınıf öğrencilerinin İstanbul'da çektiği fotoğraflarından oluşan bir sergi. Tabii teorik eğitimin uygulamayla güçlendirilmesi çok önemli ama buna bir değer katılması da önemli. Biz öğrencilerimizin kadrajlarından İstanbul'u nasıl gördükleri o çerçeveye nasıl bir değer atfettiklerini de onlara anlattırmak istedik, bu fotoğraf sergisi öyle ortaya çıktı. Bu öğrenciler için çok büyük bir heyecan. Daha 1'inci sınıftalar hemen meslekle ilgili kendilerini gösterme fırsatı elde ettiler. Bu tip projelerimiz devam edecek. Özellikle Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kapsamında bir projemiz daha var. Yine öğrencilerimiz yoluyla hayata geçirmek istediğimiz bir sergi. Burada bizim Metin Yener hocamızın çok önemli bir rolü var, uluslararası ödüllü bir gazeteci ve bizim öğretim görevlimiz. Onun katkısı çok büyük? diye konuştu. YENER: İSTANBUL'UN GÖRÜNMEYEN YÜZÜNÜ AKTARMAYA ÇALIŞTIK İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Öğretim Görevlisi Gazeteci Metin Yener ise ?Bu serginin en önemli özelliği 4 ay gibi kısa bir sürede 1'inci sınıf öğrencilerine sahada eğitimle fotoğraf çekme konusunu ilerlettik ve bu aşamaya getirdik. Güzel bir sergi oldu, öğrenciler en azından sahada pratikle bu işi becerdi. Çok daha iyi şeylere imza atacaklarına inanıyorum. İstanbul'un görünmeyen yüzünü aktarmaya çalıştık ve gençlerimize İstanbul'u tanıtmış olduk. Bu fotoğraflar sayesinde birçok insanın İstanbul'u merak edip gezeceklerine eminim. O yüzden önemli bir sergi diye düşünüyorum. Herkese de tavsiye ediyorum, gelsinler? ifadelerini kullandı. YILMAZ: GENÇLERİN GÖZÜNDEN GÖRMELERİ GEREKEN ŞEYLER OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM İstanbul Ticaret Üniversitesi Medya ve İletişim 1'inci sınıf öğrencisi Utku Yılmaz da ?Buradaki eserler 55 fotoğraftan oluşan medya bölümü öğrencileri tarafından çekilmiş fotoğraflar. Hepsinde büyük emek var. Benim fotoğraflarımdan bir tanesi Cumhuriyet'in 100'üncü yılında çekilmiş bir fotoğraf, Türk bayrakları iki tane hanımefendiyi çektim, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl coşkusunu hissettirmek istedim. Diğer fotoğraflarım da biri Ayvansaray'da camiden çıkan amcamızın fotoğrafını çektim. Olayın doğallığı ve perspektifle birleşmiş bir fotoğraftı o da. Bir diğeri de arkadaşımın modelliğini üstlendiği bir fotoğraf. Ziyaretçilere tavsiyem hepsini tek tek incelesinler gerçekten gençlerin gözünden görmeleri gereken şeyler olduğunu düşünüyorum? dedi.