 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İstanbul Üniversitesi'nde Dünya Arapça Günü Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul Üniversitesi'nde Dünya Arapça Günü Kutlandı

İstanbul Üniversitesi, Fas Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu, Türk-Arap Derneği, Filistin Dostluk Derneği, Mısır Türk Evi ve Şam Plastik Sanatlar Derneği'nin katkılarıyla Dünya Arapça Günü etkinliği düzenlendi. Programda Filistin ve Fas tanıtıldı, kısa film gösterimi, müzik dinletisi ve resim sergisi yapıldı.

İstanbul Üniversitesi\'nde Dünya Arapça Günü Kutlandı
18.12.2023 - 18:14,
Abone Ol

Dünya Arapça Günü, İstanbul Üniversitesinde düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Her sene 18 Aralık'ta kutlanan "Dünya Arapça Günü" dolayısıyla İstanbul Üniversitesi, Fas Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu, Türk-Arap Derneği, Filistin Dostluk Derneği, Mısır Türk Evi ve Şam Plastik Sanatlar Derneğinin katkılarıyla organize edilen programda, Filistin ve Fas tanıtıldı.

Diğer Arap ülkelerinin tanıtılması için de masaların yer aldığı etkinlikte, kısa film gösterimi ve müzik dinletisi yapıldı, resim sergisi açıldı.

Programda ayrıca, Faslı yazar Kerime Ahdad'ın "Türkiye Rüyası" isimli romanı tanıtıldı.

Alaa Abdulfettah, Alpaslan Firas Burak ve korosu tarafından "Filistin ve Kudüs Şiirleri" dinletisi gerçekleştirildi.

Programın açılışında konuşan İstanbul Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Abdullah Kızılcık, Dünya Arapça Günü'nü İstanbul Üniversitesinde üçüncü kez kutladıklarını ve bu etkinliklerle her yıl bir ülkeyi tanıtma gayesi güttüklerini kaydetti.

Kızılcık, "Fas'ta deprem olunca, bu ülkeyi tanıtalım ve Kızılay aracılığı ile de bir yardım kampanyası düzenleyelim istedik. Hazırlıklarımızı bu yönde sürdürdük. Ancak Filistin'de/ Gazze'de savaş depremi yaşanınca ikinci bir ülkeyi Filistin'i de bu etkinlikte ön plana çıkarmayı kararlaştırdık. Burada şu hususu hatırlatmak isterim, başlangıçta iki ülke yararına bir yardım kampanyası planlanmıştı. Ancak Fas İstanbul Başkonsolosu ile görüşmemizde bize Filistin'in bu yardıma daha çok ihtiyacı olduğunu ve yardımların oraya yapılmasının daha doğru olacağını hatırlattılar." ifadelerini kullandı.

Gazze'de büyük bir katliamın yaşandığını aktaran Kızılcık, küresel vicdanın hala mevcut olduğunu ve bu katliamı yapanların tarihin karanlık sayfalarında yerini alacağını söyledi.

Fas Krallığı İstanbul Başkonsolosu Mehdi Errami de konuşmasında, etkinliği organize eden İstanbul Üniversitesine bu sene Fas'ı tanıttıkları için teşekkür etti.

Arapçanın Birleşmiş Milletler (BM) tarafından kabul edilmesinin 50. yılının kutlandığını aktaran Errami, bunun Arapçanın bilim, felsefe ve edebiyatın zenginliğine sunduğu katkıyı gösterdiğini aktardı.

Errami, Arapçanın kurallarını Arap olmayanların oluşturduğunu, Arap dilinin bölge ve dünya dillerini özellikle de Türkçe ve Farsçayı etkileyip bu dillerden etkilendiğini kaydetti.

Filistin Topluluğu Başkanı Raci Nasır ise Arapçanın kendine has özellikleriyle taze kalan edebi bir dil olduğunu belirtti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Dünya, Edebiyat, Sanat, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Üniversitesi'nde Dünya Arapça Günü Kutlandı - Son Dakika


17:53
TEM Otoyolu'nun yanı başındaki metro şantiyesinde yangın çıktı TEM Otoyolu'nun yanı başındaki metro şantiyesinde yangın çıktı
17:48
İstanbul Üniversitesi'nde gerginlik! Güvenlik görevlileri yılbaşı ağacı süslemek isteyen öğrencilere saldırdı İstanbul Üniversitesi'nde gerginlik! Güvenlik görevlileri yılbaşı ağacı süslemek isteyen öğrencilere saldırdı
17:43
Yumrukçu başkan şimdi yandı! Saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'in Adli Tıp raporu iddianameye girdi Yumrukçu başkan şimdi yandı! Saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'in Adli Tıp raporu iddianameye girdi
17:35
Sırrı Süreyya Önder bildiğiniz gibi! TBMM'nin tek Hristiyan vekili George Aslan ek süre istedi, cevabı herkesi güldürdü Sırrı Süreyya Önder bildiğiniz gibi! TBMM'nin tek Hristiyan vekili George Aslan ek süre istedi, cevabı herkesi güldürdü
17:27
Hamsinin fiyatını duyan alabilmek için birbiriyle yarıştı Hamsinin fiyatını duyan alabilmek için birbiriyle yarıştı
17:22
Meksika'da Noel kutlaması yapan gençlere saldırı düzenlendi: 12 kişi öldü, 11 kişi yaralandı Meksika'da Noel kutlaması yapan gençlere saldırı düzenlendi: 12 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
17:07
Beşiktaş ve Fenerbahçe 2010-2011 Süper Kupa Finali'ni oynamak için başvuru yapacak Beşiktaş ve Fenerbahçe 2010-2011 Süper Kupa Finali'ni oynamak için başvuru yapacak
16:52
Roketatar elinde patladı, fenomen feci şekilde yaralandı Roketatar elinde patladı, fenomen feci şekilde yaralandı

Son Dakika
17:53 TEM Otoyolu'nun yanı başındaki metro şantiyesinde yangın çıktı
17:48 İstanbul Üniversitesi'nde gerginlik! Güvenlik görevlileri yılbaşı ağacı süslemek isteyen öğrencilere saldırdı
17:43 Yumrukçu başkan şimdi yandı! Saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'in Adli Tıp raporu iddianameye girdi
17:35 Sırrı Süreyya Önder bildiğiniz gibi! TBMM'nin tek Hristiyan vekili George Aslan ek süre istedi, cevabı herkesi güldürdü
17:27 Hamsinin fiyatını duyan alabilmek için birbiriyle yarıştı
17:22 Meksika'da Noel kutlaması yapan gençlere saldırı düzenlendi: 12 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
17:07 Beşiktaş ve Fenerbahçe 2010-2011 Süper Kupa Finali'ni oynamak için başvuru yapacak
16:52 Roketatar elinde patladı, fenomen feci şekilde yaralandı
16:51 Hamas'tan Gazze'de tünel bulan İsrail'e manidar mesaj: Geç geldiniz, görev tamamlandı
16:45 Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ağar'a açıkça soruldu: Asgari ücrette kırmızı çizginiz ne?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 18:26:46. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul Üniversitesi'nde Dünya Arapça Günü Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement