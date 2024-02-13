İstanbul Üniversitesi'nin kapıları halka açıldı! Kampüsten ilk görüntüler geldi - Son Dakika
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İstanbul Üniversitesi'nin kapıları halka açıldı! Kampüsten ilk görüntüler geldi

İstanbul Üniversitesi\'nin kapıları halka açıldı! Kampüsten ilk görüntüler geldi

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 'duvarsız üniversite' tanımını belirlediklerini söylemiş ve kampüsün halka açık hale geldiğini duyurmuştu. Alınan karar tartışmalara neden olurken, bugün üniversite öğrencilerinin paylaştığı fotoğraflarda dışarıdan kampüse giren vatandaşların amfide ders çalışanları izledikleri görüldü.

13.02.2024 13:40  Güncelleme: 13:58
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Rektör Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar'ın 'duvarsız üniversite' tanımını belirlediklerini duyurmasının ardından Türkiye'nin en köklü eğitim kurumlarından olan İstanbul Üniversitesi'nin kapıları ziyaretçilere açıldı.

YERLEŞKELER HAFTA İÇİ ZİYARETE AÇIK OLACAK

Üniversitenin bir simgesi haline gelen Beyazıt kampüsünün yanı sıra Laleli, Horhor, Avcılar, Çapa, Şişli, Kadıköy, Bahçeköy, Bakırköy ve Büyükçekmece'de bulunan yerleşkeleri de hafta içi sabah 08.30'dan akşam 17.00'ye kadar ziyarete açık olacak.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDEN İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Karar güvenlik açığı yaratabileceği iddiasıyla tartışmalara neden olurken, halka açılan İstanbul Üniversitesi amfilerinden ilk görüntüler de geldi.

İstanbul Üniversitesi'nin kapıları halka açıldı! Kampüsten ilk görüntüler geldi

AMFİDE DERS ÇALIŞAN ÖĞRENCİLERİ İZLEDİLER

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda kampüslere giren vatandaşların amfide ders çalışan öğrencileri izlediği anlar yer aldı.

İstanbul Üniversitesi'nin kapıları halka açıldı! Kampüsten ilk görüntüler geldi

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    Yorumlar (1)

  • Selim Kayisi: Saldırılara açık olur. 0 0 Yanıtla

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