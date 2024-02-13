İstanbul Üniversitesi\'nin kapıları halka açıldı! Kampüsten ilk görüntüler geldi

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Rektör Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar'ın 'duvarsız üniversite' tanımını belirlediklerini duyurmasının ardından Türkiye'nin en köklü eğitim kurumlarından olan İstanbul Üniversitesi'nin kapıları ziyaretçilere açıldı.

YERLEŞKELER HAFTA İÇİ ZİYARETE AÇIK OLACAK

Üniversitenin bir simgesi haline gelen Beyazıt kampüsünün yanı sıra Laleli, Horhor, Avcılar, Çapa, Şişli, Kadıköy, Bahçeköy, Bakırköy ve Büyükçekmece'de bulunan yerleşkeleri de hafta içi sabah 08.30'dan akşam 17.00'ye kadar ziyarete açık olacak.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDEN İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Karar güvenlik açığı yaratabileceği iddiasıyla tartışmalara neden olurken, halka açılan İstanbul Üniversitesi amfilerinden ilk görüntüler de geldi.

AMFİDE DERS ÇALIŞAN ÖĞRENCİLERİ İZLEDİLER

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda kampüslere giren vatandaşların amfide ders çalışan öğrencileri izlediği anlar yer aldı.