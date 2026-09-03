İstanbul Valiliği Üsküdar seçimi için 5 Eylül çağrısı yaptı - Son Dakika
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İstanbul Valiliği Üsküdar seçimi için 5 Eylül çağrısı yaptı

İstanbul Valiliği Üsküdar seçimi için 5 Eylül çağrısı yaptı
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İstanbul Valiliği, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimi için meclisi 5 Eylül 2026'da toplantıya çağırdığını duyurdu. Valilik, seçim tarihinin bir siyasi partiye avantaj sağlayacak şekilde belirlendiği iddialarını reddederek idari işlemlerin kanunlar çerçevesinde sürdüğünü açıkladı.

(İSTANBUL) İstanbul Valiliği, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimi için hem Üsküdar Belediyesi hem İBB'ye yönelik operasyonlardan kısa süre sonra; 5 Eylül Cumartesi gününün seçim tarihi olarak belirlenmesi üzerine yapılan değerlendirmelerle ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Valiliğimiz, Üsküdar Belediye Meclisinin kanunda öngörülen sürenin son günü olan 5 Eylül 2026'da toplanması için gerekli çağrıyı yapmıştır. Devam eden adli süreçlere paralel olarak yürütülmesi gereken idari işlemler, kanunların çizdiği çerçevede sürdürülmektedir. Konunun hassasiyeti göz önünde bulundurularak yürütülen bu idari sürecin siyasi tartışmaların konusu haline getirilerek zedelenmemesi, hukukun üstünlüğünün ve kamu kurumlarına duyulan güvenin korunması bakımından önem taşımaktadır" denildi.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın 31 Temmuz'da tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından 5 Ağustos'ta yapılan başkan vekilliği seçimini Sibel Tan Çetinkaya 4 oy farkla kazanmıştı. Bu seçime AK Partili meclis üyelerinin itirazı üzerine verilen yürütmeyi durdurma kararına Çetinkaya'nın avukatlarının yaptığı itiraz dün reddedildi. Bu red kararı üzerine İstanbul Valiliği seçimin 5 Eylül'de yenileneceğini açıkladı.

DİKKAT ÇEKEN GÖZALTILAR

Aynı gün, Bölge İdare Mahkemesi'nin kararının kamuoyuna yansıdığı saatlerde ise dikkat çeken operasyonlar, ifade verme işlemleri kamuoyuna yansıdı. Önce, seçimlerde oy kullanma hakkı bulunan Üsküdar Belediyesi Başkan Yardımcıları Amine Cansu Çelik ile Mithat Özdemir, gözaltına alındı. Meclis 1. Başkan Vekili Ali Aral ile Başkan Yardımcısı Nihat Doğan savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Bu sabah ise hem İBB hem Üsküdar Belediye Meclisi üyesi olan Ekrem Baki, İBB'ye yönelik bir operasyon kapsamında 11 kişiyle birlikte gözaltına alındı.

Seçim tarihinE 3 gün kala oy kullanma hakkı olan iki ismin, 2 gün kala da bir ismin gözaltına alınması ve halen gözaltında bulunması, 5 Ağustos'ta 4 oy farkla kazanılan seçimle ilgili yeni değerlendirmelere, tepkilere yol açtı. İstanbul Valiliği de o değerlendirmeler üzerine yazılı bir açıklama yaptı, işlemlerin kanunların çizdiği çerçevede sürdürüldüğünü kaydetti. Açıklamada, "Valiliğimiz, Üsküdar Belediye Meclisinin kanunda öngörülen sürenin son günü olan 5 Eylül 2026'da toplanması için gerekli çağrıyı yapmıştır. Devam eden adli süreçlere paralel olarak yürütülmesi gereken idari işlemler, kanunların çizdiği çerçevede sürdürülmektedir. Konunun hassasiyeti göz önünde bulundurularak yürütülen bu idari sürecin siyasi tartışmaların konusu haline getirilerek zedelenmemesi, hukukun üstünlüğünün ve kamu kurumlarına duyulan güvenin korunması bakımından önem taşımaktadır" denildi.

İstanbul Valiliği'nin açıklaması şöyle:

"İstanbul Valiliği olarak, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesinden doğan yükümlülüğümüz gereği, Üsküdar Belediye Meclisini 5 Eylül 2026 Cumartesi günü belediye başkan vekili seçimi için toplantıya çağırdık. Bazı medya kuruluşları ile sosyal medya hesaplarında, Valiliğimizin toplantı tarihini bir siyasi partiye seçimde avantaj sağlayacak şekilde belirlediği yönünde iddialara yer verildiği görülmektedir.

Söz konusu iddialar, yürütülen seçim sürecini manipüle etme amacından öte bir anlam taşımamaktadır. İstanbul Valiliği olarak, 26 Ağustos 2026 tarihinde yaptığımız basın açıklamasıyla, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesi uyarınca, yeni başkan vekili seçilinceye kadar Üsküdar Belediye Başkanlığı görevinin kim tarafından yürütüleceğini kamuoyuna açıkladık.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 'Belediye başkanlığının boşalması halinde yapılacak işlemler' başlıklı 45'inci maddesinde, 'Belediye başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması durumunda, vali tarafından belediye meclisinin on gün içinde toplanması sağlanır.' hükmü yer almaktadır. Aynı maddenin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca, başkanın görevden uzaklaştırılması veya tutuklanması halinde belediye meclisi, üyeleri arasından bir başkan vekili seçer.

"26 AĞUSTOS 2026 TARİHİNİ İZLEYEN ON GÜNLÜK SÜRENİN SON GÜNÜ 5 EYLÜL 2026 CUMARTESİ GÜNÜDÜR"

Valiliğimizce esas alınan 26 Ağustos 2026 tarihini izleyen on günlük sürenin son günü 5 Eylül 2026 Cumartesi günüdür. Valiliğimiz, Üsküdar Belediye Meclisinin kanunda öngörülen sürenin son günü olan 5 Eylül 2026'da toplanması için gerekli çağrıyı yapmıştır. Devam eden adli süreçlere paralel olarak yürütülmesi gereken idari işlemler, kanunların çizdiği çerçevede sürdürülmektedir. Konunun hassasiyeti göz önünde bulundurularak yürütülen bu idari sürecin siyasi tartışmaların konusu haline getirilerek zedelenmemesi, hukukun üstünlüğünün ve kamu kurumlarına duyulan güvenin korunması bakımından önem taşımaktadır"

Kaynak: ANKA

Politika, Üsküdar, Güncel, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Valiliği Üsküdar seçimi için 5 Eylül çağrısı yaptı - Son Dakika

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