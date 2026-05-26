Bayram Arifesinde Edirnekapı Şehitliği'nde Duygu Dolu Ziyaret

26.05.2026 14:59  Güncelleme: 16:47
İstanbul Valisi Davut Gül ve İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Kurban Bayramı arifesinde Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehit yakınları, vatan için verdikleri evlatlarının acısını bayramda da hissederek, tatile gidenlerin aksine kabir başında dua etti.

Haber: Oktay YILDIRIM - Kamera: Gencer KETEN

(İSTANBUL) İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Nuri Aslan ve beraberinde ki heyet Kurban Bayram'ı arifesinde Edirnekapı Şehitliğini ziyaret etti. Şehit yakınları da Şehitliği ziyaret edip canları için dua etti. ANKA'ya konuşan bir şehit yakını "Şu an da insanlar dışarıda nereye tatile gideyim diye düşünüyorken bizlerde buraya evladımızın başına geliyoruz. Onun bayramını böyle kutluyoruz" sözleriyle duygularını dile getirdi.

İstanbul Valisi Davut Gül, İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve beraberindeki heyet Kurban Bayramı arifesinde Edirnekapı Şehitliğini ziyaret etti. Ziyarete 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İstanbul İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tümamiral Serkan Tezel de eşlik etti.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan duaların ardından Vali Gül açıklama yaptı. Gül açıklamasında şunları söyledi:

"BU VATAN TOPRAĞI İÇİN TOPRAĞA DÜŞMÜŞ ŞEHİTLERİMİZE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUZ"

"Kurban Bayramı'nın arifesindeyiz. Bütün bayramlarda olduğu gibi mezarlıklar da ziyaret ediliyor arife günlerinde. Dolayısıyla da böyle bir geleneğimiz, böyle bir inancımız var. Bizler de kamu görevlileri olarak İstanbul'umuzda şehitlerimizin mezarlarını ziyaret ediyoruz, mesai arkadaşlarımızla birlikte. Şehitlerimizin hep milletimizin en yakınları olduğunu her defasında tekrarlıyoruz, söylüyoruz. En yakınımız olduğu için de bizler Kurban Bayramı arifesinde en yakınlarımızın mezar ziyaretleriyle başlıyoruz. Bu vatan için toprağa düşmüş bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına sabır diliyoruz. Yine bu uğurda gazi olan gazilerimize sağlık, sıhhat, afiyetler diliyoruz. Bu vesileyle başta şehit ailelerimiz, gazilerimizin muhterem yakınları olmak üzere tüm İstanbul'umuzun da bayramını bir kez daha tebrik ediyoruz"

İstanbul Valisi Davut Gül, İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve beraberindeki heyet şehit kabirlerine karanfil bıraktı ve şehit yakınları ile sohbet etti.

Bayram arifesinde ANKA Haber Ajansına konuşan şehit yakınları ise şunları söyledi:

"YAVRUMUZU YALNIZ BIRAKMIYORUZ"

"Şu an da insanlar dışarıda nereye tatile gideyim diye düşünüyorken bizlerde buraya evladımızın başına geliyoruz. Onun bayramını böyle kutluyoruz. Bugün geldik, yarında kurban keseceğiz ikinci üçüncü günüde buralardayız. Yavrumuzu yalnız bırakmıyoruz. Rabbim bunu böyle nasip etti. Şükür bir şehit evladımız var hamdolsun. Kuzey Irak'ta pençe kilit harekatın da şehit oldu 2022 yılında. Bir baba evladının acısını nasıl tarif edebilir ki. Gururluyuz ama üzüntülüyüz de. Dışarı çıktığımız zaman çok şükür şehit babasıyız diyoruz ama buraya geldiğimiz zamanda hüzünlü ve gururlu oluyoruz. Bütün şehitlerimize Allah Rahmet eylesin. Vatan kolay kazanılmıyor. Vatan böyle yiğitlerin sayesinde ayakta duruyor. Herkesin buna minnettar olması lazım buna hassasiyet göstermesi lazım"

"BURAYA GELİYORUZ MEZAR TAŞLARINI SEVİYORUZ"

"Ne söyleyeyim ki. İlk gün ki gibi acısı içimden çıkmıyor. Ne yapalım ne diyelim ki. Ne mutlu ki ben bir şehit annesiyim. Yapacak hiçbir şey yok. Buraya geliyoruz mezar taşlarını seviyoruz"

"ÖCALAN'I ÇIKARTACAKLAR MECLİS KOLTUĞUNA OTURTACAKLAR BU HARAMDIR"

"Her gün buradayız biz. Hafta sonu hafta içi sürekli buradayız biz. Evladımızı kurban verdik bu vatana. Ama devletimiz de bazen çok yanlışlar yapıyor. O yanlışları da sineye çekemiyoruz. Öcalan'ı çıkartacaklar meclis koltuğuna oturtacaklar bu haramdır, bu millete karşı yapılmış bir isyandır, ben bunu kınıyorum şehit aileleri olarak. Bizim çok zorumuza giden bir durum"

"GELSİN MECLİSTE KONUŞSUN DİYORLAR. ONUN KONUŞACAK NESİ VAR Kİ"

"Söyleyecek bir şey yok geldiğimiz yer belli. Ne diyebiliriz ki? O gelemediği için biz geliyoruz ona. Diyecek bir şey yok sözün bittiği yer."

"Geliyoruz devamlı. 15 günde bir haftada bir. Bayram seyran zaten geliyoruz da"

"Bizim için bayram filan yok. Biz bitkisel hayatta yaşıyoruz. Diyolar ki siz gülüyorsunuz eğleniyorsunuz. Öyle bir şey yok görünüşte öyle. İçimize sorun bakalım neler yaşıyoruz"

"Akıldan çıkmaz. Hele gece yatağa girdin mi onunla uyuyorsun. Benim ki 22 yaşında ablamın ki 23 yaşında"

"60 bin kişinin katilini meclise çağırıyorlar. Bu bana dokunuyor. Benim çocuğumu da getirsinler. Ben de çocuğumu istiyorum şimdi. Gelsin mecliste konuşsun diyorlar. Onun konuşacak nesi var ki? Ne konuşacak, bize çok dokunuyor bizim içimizi yakıyor. Bende oğlumu istiyorum, oğlumu versinler bana onun ne işi var mecliste"

Kaynak: ANKA

