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İstanbul ve Bursa'da Oto Hırsızlığı Şebekesi Çökertildi - Son Dakika
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İstanbul ve Bursa'da Oto Hırsızlığı Şebekesi Çökertildi

İstanbul ve Bursa\'da Oto Hırsızlığı Şebekesi Çökertildi

İstanbul ile Bursa'da eski model otomobilleri çalan ve şase numaralarını değiştirerek satan bir oto hırsızlığı şebekesine üyesi 7 kişi yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Şebekenin tercih ettiği eski model otomobiller, düz kontak yapılabilmesi ve çalınmasının kolay olması nedeniyle seçildi. Çalınan otomobiller sahiplerine teslim edilirken, şüpheliler adliyeye sevk edildi.

03.02.2024 10:52
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İSTANBUL ile Bursa'da eski model otomobilleri düz kontak yaparak çaldıktan sonra şase numaralarını değiştirip satan oto hırsızlığı şebekesine üyesi 7 kişi yakalandı. Şüphelilerin bir otomobili çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde ve Bursa'da, eski model otomobilleri çalınan vatandaşların emniyete başvurmaları üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, hırsızların yakalanması için çalışmalara başladı. Hırsızlıkların gerçekleştiği bölgelerde güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Teknik ve fiziki takibe alınan Ümit E. (37), Olgun G. (40), Mecit E. (62), Tayfun E. (26), Cihan E. (38), Kemal E. (66) ve Bilal A. (32) adlı şüpheliler, İstanbul ve Bursa'da eş zamanlı olarak yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliğinde ifadeleri alanın şüphelilerin, düz kontak yaparak çaldıkları otomobillerin şase numaralarını değiştirerek sattıkları belirlendi. Şüphelilerin, çalınmasının kolay olması ve düz kontak yapılabilmesi nedeniyle eski model otomobilleri tercih ettikleri öğrenildi.

Çalınan otomobiller sahiplerine teslim edilirken, hırsızlık şüphelileri ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Bahçelievler'deki iş yerinin önüne park ettiği otomobilini teslim almak için gelen Hıfsı Balta "Dükkanımda çalışıyordum. Dışarı çıktım, baktım arabamı çalmışlar. Çaldıklarında, aramızda 5 metre ya var ya yok. Arabanın çalındığını fark edemedim. Akşam 10 gibi işim bitti, dükkandan çıktım, baktım arabam yok. Gittim Bahçelievler Karakoluna şikayette bulundum. Arabam bulunduğu zaman da arayıp bilgi verdiler. Memur beyin verdiği bilgiye göre aracımın şase numarasını değiştirmişler. Arabayı satacaklardı herhalde. Rahat da satarlardı, düzgün bir araba. Birine yamayacaklardı, birini daha yakacaklardı tahminen" diye konuştu.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Hırsızların yakalanmadan önce gerçekleştirdikleri otomobil hırsızlıkları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yol kenarına park edilmiş otomobilin yanına yaklaşan 3 kişiden 2'si etrafı kolaçan ederken, diğerinin kapıyı açtığı görülüyor. Otomobilin düz kontakla çalıştırılmasının ardından etrafı gözetleyenler de araca binerek kaçıyor.

Bir başka hırsızlık görüntülerinde ise kapıyı kolaylıkla açan şüpheli, düz kontak yapamayınca otomobili iterek götürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul ve Bursa'da Oto Hırsızlığı Şebekesi Çökertildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul ve Bursa'da Oto Hırsızlığı Şebekesi Çökertildi - Son Dakika
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