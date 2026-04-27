İstanbul'da sahte altın soruşturması; yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
İstanbul'da sahte altın soruşturması; yeni görüntüler ortaya çıktı

27.04.2026 13:18  Güncelleme: 13:19
Ali AKSOYER/İSTANBUL,İSTANBUL'da sahte altın üreterek, kuyumcu ve döviz bürolarına sattıkları iddia edilen biri kadın 8 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ali AKSOYER/İSTANBUL,İSTANBUL'da sahte altın üreterek, kuyumcu ve döviz bürolarına sattıkları iddia edilen biri kadın 8 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hazırladıkları sahte altınları kuyumcu ve döviz bürolarında bozdurmaya çalışırken güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıkan şüphelilerin suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. İlk operasyonda satışa hazır tanınmış altın üreticilerinin damgaları bulunan çeşitli ebatlarda çok sayıda sahte altın ele geçirilmiş, örgüt lideri olduğu öne sürülen Yüksel Atabay ile birlikte 2 kişi tutuklanmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sahte altın üretip satan şüphelilere yönelik operasyon yapılmıştı. Polis aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt, Sultangazi ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde düzenlediği eş zamanlı operasyonda biri kadın 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Baskın yapılan evlerde yapılan aramalarda 1 adet tabanca, 5 mermi, 350 bin ve 3 milyon 500 bin değerinde iki tane senet ele geçirilmişti. Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada şüphelilerin sorguları tamamlandı. Hazırladıkları sahte altınları kuyumcu ve döviz bürolarında bozdurmaya çalışırken güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıkan şüphelilerin suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. İlk operasyonun ardından tutuklanan 2 kişi ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 9 kişi daha gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İKİ KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Şüphelilere yönelik yapılan ilk operasyonda Fatih'te bir atölyeye baskın yapan polis çinkodan üretilmiş ve üzerine tanınmış altın üreticilerinin sahte damgaları basılmış çeşitli gramajlarda çok sayıda materyal ele geçirmişti. v

Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel, Döviz, Son Dakika

Çılgın düello İlk yarısını 4-1 geride kapattıkları maçı 6-5 kazandılar Çılgın düello! İlk yarısını 4-1 geride kapattıkları maçı 6-5 kazandılar
Fırıncı güzel Irmak Öztaş ilk kez konuştu: Ben ekmeğimi buldum Fırıncı güzel Irmak Öztaş ilk kez konuştu: Ben ekmeğimi buldum
Gençlerbirliği, rakiplerinin kazandığı haftada 10 maç sonra 3 puana uzandı Gençlerbirliği, rakiplerinin kazandığı haftada 10 maç sonra 3 puana uzandı
Günün ilk derbisinde kazanan belli oldu Günün ilk derbisinde kazanan belli oldu
Trump’a suikast girişiminde saldırganın İsrail Ordusu tişörtü komplo teorilerini tetikledi Trump'a suikast girişiminde saldırganın İsrail Ordusu tişörtü komplo teorilerini tetikledi
Fenerbahçe taraftarı RAMS Park’a ulaştı Fenerbahçe taraftarı RAMS Park'a ulaştı

13:36
Bütün dünya Galatasaray-Fenerbahçe derbisini konuşuyor
Bütün dünya Galatasaray-Fenerbahçe derbisini konuşuyor
13:14
Dursun Özbek’ten Galatasaraylı oyuncuları sevinçten havaya uçuran karar
Dursun Özbek'ten Galatasaraylı oyuncuları sevinçten havaya uçuran karar
12:30
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı
12:02
ABD, BAE ve Katar’daki üslerine gece boyunca askeri sevkiyat gerçekleştirdi
ABD, BAE ve Katar'daki üslerine gece boyunca askeri sevkiyat gerçekleştirdi
11:58
Akran zorbalığı cinsiyet dinlemiyor Metruk binada dehşete düşüren görüntü
Akran zorbalığı cinsiyet dinlemiyor! Metruk binada dehşete düşüren görüntü
11:29
Hakim çifti yıkan olay 2,5 yaşındaki çocukları hayatını kaybetti
Hakim çifti yıkan olay! 2,5 yaşındaki çocukları hayatını kaybetti
