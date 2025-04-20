İstihdam Artışı İçin Yeni Politika

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İstihdam sayımızı, illerimize özgü ve ihtiyaca dayalı uygulamalarımız sayesinde deprem öncesi dönemin daha da üstüne taşıdık. 6-7 Şubat depremlerinin bölge illerinde çalışma hayatına yönelik olumsuz etkilerini en aza indirmek ve nitelikli işgücünün yetiştirilmesini sağlamak amacıyla politikalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 6-7 Şubat depremlerinin bölge illerinde çalışma hayatına yönelik olumsuz etkilerini en aza indirmek ve nitelikli işgücünün yetiştirilmesini sağlamak amacıyla politikalarımızı sürdürüldüğünü duyurdu. Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda illere özgü ve ihtiyaca dayalı uygulamalar sayesinde depremden etkilenen illerin deprem öncesine kıyasla istihdam sayısının arttığını belirterek, "İstihdam sayımızı, illerimize özgü ve ihtiyaca dayalı uygulamalarımız sayesinde deprem öncesi dönemin daha da üstüne taşıdık. 6-7 Şubat depremlerinin bölge illerinde çalışma hayatına yönelik olumsuz etkilerini en aza indirmek ve nitelikli işgücünün yetiştirilmesini sağlamak amacıyla politikalarımızı sürdürüyoruz. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla; mesleki eğitim kurslarında ve işbaşı eğitim programlarında istihdam yükümlülük oranını düşürmeye, istihdam taahhüt süresini azaltmaya bu yılın sonuna kadar devam edeceğiz. Aktif işgücü piyasası programlarımız ile istihdamımızı güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Işıkhan'ın yaptığı paylaşımda ek olarak deprem bölgesinde normalleşme sürecine girildiğinin mesajını vererek 2025 sonuna kadar, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, mesleki eğitim kursları veya işbaşı programlarında istihdam taahhüt oranı yüzde 70'den yüzde 30'a, istihdam süresi, fiili kurs gününün 2 katından 1 katına düşürüldü. Adana, Diyarbakır, Gaziantep (İslahiye ve Nurdağı hariç), Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa'da ise mesleki eğitim kursları veya işbaşı programlarında, istihdam taahhüt oranı yüzde 70'den yüzde 40'a, istihdam süresi, fiili kurs gününün 2 katından 1,5 katına düşürüldüğünü kaydetti.