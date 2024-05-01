İstiklal Caddesi, 1 Mayıs kutlamaları nedeniyle bomboş kaldı - Son Dakika
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İstiklal Caddesi, 1 Mayıs kutlamaları nedeniyle bomboş kaldı

İstiklal Caddesi, 1 Mayıs kutlamaları nedeniyle bomboş kaldı

Anayasa Mahkemesi kararına rağmen Taksim Meydanı'nın 1 Mayıs kutlamalarına kapatılması sonucunda İstiklal Caddesi de boş kaldı. İstanbul Valiliği'nin aldığı yasaklar nedeniyle cadde sabahın erken saatlerinden itibaren kapatıldı ve giriş çıkışlara polis bariyerleri konuldu. Esnaf, özel izinle bariyerleri geçse de iş yapamamaktan şikayetçi oldu. Kameralar, Taksim Anıtı çevresi gibi ünlü caddede sadece görevli polislerin olduğunu gösterdi.

01.05.2024 20:36
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HABER/KAMERA: HAKAN KAYA

(İSTANBUL) Anayasa Mahkemesi kararına rağmen Taksim Meydanı'nın 1 Mayıs kutlamalarına kapatılması Türkiye'nin en işlek, en kalabalık caddesi olarak bilinen İstiklal Caddesi'ni de bomboş bıraktı.

Dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen çok sayıda insanla dolup taşan İstiklal Caddesi, İstanbul Valiliği'nin aldığı yasaklardan etkilendi. Cadde sabahın erken saatlerinden itibaren kapatıldı. Giriş çıkışlarına polis bariyerleri konuldu. Esnaf özel izinle bariyerleri geçerken, herhangi bir iş yapamamaktan yakındı. 18.00 sıralarında bile yasakların kaldırılmadığı İstiklal'de son durum ANKA Haber Ajansı kameralarına yansıdı. Tıpkı Taksim Anıtı çevresi gibi ünlü caddede de görevli polisler dışında sivil görmek pek mümkün olmadı.

Kaynak: ANKA

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