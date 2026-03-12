İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Anma Etkinlikleri - Son Dakika
İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Anma Etkinlikleri

12.03.2026 15:57
Adana, Mersin ve Osmaniye'nin ilçelerinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında çeşitli programlar gerçekleştirildi.

Adana, Mersin ve Osmaniye'nin ilçelerinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında çeşitli programlar gerçekleştirildi.

Adana'nın Aladağ ilçesinde Sanko Aladağ Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler, şiir okuyup gösteri sundu.

İlkokullar ve ortaokullar arasında düzenlenen İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği programa, Kaymakam Sançar Batuhan Kurdu, Belediye Başkan Vekili Aytekin Cerit, diğer davetliler ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Mersin

Mersin'in Gülnar ilçesinde Şehit Ertuğrul Ulupınar Kültür Merkezi Salonu'nda etkinlik düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından öğrenciler, şiir okuyup gösteri sundu.

"İstiklal Marşı ve Mehmet Akif" konulu yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerin takdim edildiği programda, çocukların hazırladığı resim sergisindeki eserler de incelendi."

Anamur ilçesinde de Kültür Merkezi'ndeki törene, Kaymakam Kemal Duru, ilçe protokolü, öğrenciler, veliler ve öğretmenler katıldı.

Programda, öğrenciler tarafından "Maziden İstikbal-i İstiklal" adlı tiyatro oyununu sahnelendi.

Yunus Emre 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda yapılan etkinlikte de çocuklara Mehmet Akif Ersoy'un hayatını, fikir dünyasını ve vatan sevgisini anlatan animasyon film izletildi.

Bozyazı ilçesinde de Durmuş Tufan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapıldığı etkinlikte, şiirler okundu, çeşitli gösteriler sahnelendi.

Silifke ilçesinde de Kültür Merkezi'nde yapılan programda da Silifke Fen Lisesi öğrencilerinin hazırladığı Mehmet Akif Ersoy'un yaşamını anlatan tiyatro gösterisi beğeniyle izlendi.

Öğrencilerin "Bayrak" şiirini okuduğu programa, Kaymakam Abdullah Aslaner ve Belediye Başkanı Mustafa Turgut da katıldı.

Mut ilçesinde de Şehit Özgür Kavastan İmam Hatip Ortaokulu'ndaki törende öğrenciler tarafından hazırlanan gösteri izlendi.

Şiirlerin okunup müzik dinletisinin sunulduğu etkinliğe, Kaymakam Osman Çelikkol da katıldı.

Tarsus ilçesinde de Şehitishak İlkokulu'nda gerçekleşen programa, Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz ve ilçe protokolü katıldı.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunan etkinlikte öğrenciler tarafından şiirler okundu, tiyatro gösterisi sunuldu.

Osmaniye

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Şehit İsmail Akduman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Şehit Muhammet Mustafa Karabörk Fen Lisesi tarafından Dr. Devlet Bahçeli Kültür Merkezi'nde program düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler, şiir okuyup gösteri sundu.

Resim sergisinin de gerçekleştirildiği etkinliğe, Kaymakam Erdinç Dolu, Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Açıkoğlu, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Okan Kurtaran kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.